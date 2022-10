La prensa española reveló que Charles Aránguiz está en las carpetas del Real Betis para reforzar al equipo de Manuel Pellegrini a partir de 2023. Pero no es la primera vez que el formado en Cobreloa pudo jugar para el mejor entrenador chileno de todos los tiempos.

Cuando Charles Aránguiz le dijo no a Manuel Pellegrini: el falllido primer romance entre el Príncipe y el Ingeniero

La prensa española dio el primer paso y puso a girar el nombre de Charles Aránguiz en la órbita del Betis. Es cierto: el equipo de Manuel Pellegrini tiene al mediocampista chileno entre sus objetivos futuros, mientras expira su contrato con el Bayer Leverkusen. Una opción low cost que espera rentabilizar el Ingeniero después del Mundial de Qatar 2022.

¿Pellegrini quiere a un chileno? No sería la primera vez. En 1998, el DT nacional se llevó a Eladio Rojas a Liga Deportiva Universitaria de Quito, y en 2003 vivenció el esperado regreso de Marcelo Salas a River Plate de Argentina. En Europa, en tanto, contó con Matías Fernández en Villarreal, con Manuel Iturra y Pedro Morales en el Málaga, y ahora con Claudio Bravo.

Pero hasta ahora, la Generación Dorada no ha aparecido en el currículum de Pellegrini. Sobre Alexis Sánchez y Arturo Vidal, el Míster dijo que le "encantaría" tenerlos, pero que "sus ingresos son difíciles de pagar. No es realista desde el punto de vista económico", de acuerdo a lo que expresó en entrevista con radio Biobío.

En la ocasión, Pellegrini recordó que con él "estuvo Manuel Iturra y Pedro Morales en Málaga, Matías Fernández en Villarreal, Marcelo Salas en River. He tenido muchas veces jugadores chilenos. Es cuando veo que los necesito, como la trayectoria de (Claudio) Bravo. También podrían ser Vidal o Sánchez".

Qué dice Manuel Pellegrini sobre Charles Aránguiz



Pero volvamos a Charles Aránguiz. Es uno de los jugadores emblemas del Bayer Leverkusen y desde que llegó en agosto de 2015, después de coronarse campeón de América con la selección chilena, el cuadro alemán tiene en el Príncipe a uno de sus consentidos, incluso como capitán del conjunto de las Aspirinas.

Fue una situación que el jugador formado en Cobreloa no quiso cambiar. Así reconoció Manuel Pellegrini en entrevista con El Mercurio en 2019, al término de un año y medio de estadía en su segundo paso por la Premier League. "He llevado a siete u ocho jugadores chilenos. Traté de llevar a Charles Aránguiz al West Ham United, pero no quiso", explicó.

Las condiciones parecen haber cambiado considerablemente. Aránguiz no seguirá en Bayer Leverkusen, y aunque su destino parece estar dirigido al fútbol brasileño, donde se convirtió en pilar de Internacional de Porto Alegre, ha sido vinculado además con otros equipos, como Flamengo, Corinthians y Atlético Mineiro.

A los 33 años, el Príncipe tendrá la posibilidad de firmar uno de los últimos contratos de su carrera profesional en la elite del fútbol internacional, pero sobre todo, la opción de ratificar que su trayectoria todavía puede ser útil para un equipo clase A, como el "Eurobetis" de Manuel Pellegrini.