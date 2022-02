El Manchester United y Cristiano Ronaldo esperan por el duelo de este sábado contra Watford por la Premier League tras el empate como visita frente al Atlético Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League.

En paralelo, el atacante luso de 37 años sigue motivado con seguir jugando y acrecentar su extenso palmarés personal. CR7 espera seguir vestido de corto por al menos cuatro temporadas.

“Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, pero espero jugar cuatro o cinco años más y espero seguir ganando cosas", dijo Cristiano en conversación con DAZN.

El portugués agregó que “mi vida fue un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar… bueno, a las cifras puede llegar, pero tener ese orgullo de decir 'por donde pasé dejé mi marca'. Y eso a mí me deja feliz”.

“Tú tienes que ser inteligente y decir que, cuando tienes 8, 20 ó 25, no es igual que los 35. Esa es la madurez, la experiencia, la inteligencia de entender que a lo mejor pierdes en unas cosas pero ganas en otras, y tener el correcto equilibrio para poder seguir compitiendo y estar al más alto nivel”, sentencia Cristiano.

De esta forma, todo indica que hay CR7 para rato. Con estas palabras, el astro de Portugal y los Red Devils adelanta que su intención es colgar los botines pasados los 40 años.