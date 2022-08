La FIFA y el IFAB vuelven a sorprender al mundo del fútbol tras el lanzamiento de un protocolo de ensayos y pruebas para determinar las implicancias que traerá al deporte la prohibición de los cabezazos en el juego. Las restricciones comenzarán en niños y niñas menores de 12 años y la discusión comienza a tomarse el debate del deporte.

Así lo cree Cristián Basaure, quien analizó la medida en su tribuna de RedGol en La Clave. "Es un temazo, porque el IFAB lo venía planteando hace largo rato. Alan Shearer ya había manifestado algún problema cuando se retiró del fútbol y hoy esta medida se vincula con edades tempranas, donde se produce el desarrollo en todo sentido", explicó.

Según el ex futbolista y analista táctico, la lógica de los últimos tiempos llama a evaluar todos los detalles: "Siempre escucho, aprendo y me interiorizo, más que anular ante la primera sensación que se nos viene a todos: '¡Qué les pasa! ¡Cómo el fútbol va a existir sin cabezazos! ¡Qué es esto!'. Todo va cambiando, todo evoluciona".

"A mí no se me pasa por la cabeza que el fútbol exista sin cabezazos, pero insisto: esto no es un capricho y si la ciencia demuestra que en edades tempranas no se debe cabecear porque puede perjudicar a la larga, tendremos que abrirnos al debate", asegura Basaure, quien fue jugador profesional entre 2001 y 2014.

Por ahora es un experimento. Por ahora se va a probar y después se verán resultados. Esto es ciencia, no un capricho ni algo azaroso decir que sacaremos el cabezazo del fútbol, porque es un elemento demasiado importante. Es una forma de poder abrirse a nuevas cosas. Esto cambia el reglamento, que se modifica constantemente. El VAR era impensado hace veinte años, y fíjate cómo ahora no podemos gritar un gol. Después podemos ir a lo romántico y decir que la esencia del fútbol se ha ido perdiendo, el potrero, cómo nos criamos, el barrio. Pero es así y es un temazo. Yo tengo escuelas de fútbol y estaré muy atento porque es un experimento que se va a realizar y veremos cuáles son los resultados.