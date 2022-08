El fútbol chileno se ha llenado de frases bonitas como la "experiencia estadio", como se conoce a la sumatoria de elementos con que conviven los y las hinchas en los recintos deportivos. Pero en lo concreto, la vivencia mayormente no ha mejorado y al contrario: semana a semana aparecen nuevas críticas al manejo de los espectáculos.

En esta oportunidad fue el momento de Unión La Calera y el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar en el Gran Quillota, escenario del encuentro entre el equipo local y Deportes Antofagasta el sábado, que terminó en igualdad (1-1) por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

La producción de TNT Sports estuvo presente en la previa y presenció un triste momento, que hizo público el comentarista Cristián Basaure en RedGol en La Clave. "Me pidieron que pudiera visibilizar un tema, porque siempre hablamos de la experiencia estadio", comenzó el analista que encabezó la transmisión televisiva.

"Un hecho que, la verdad, no está bueno. Si bien hay gente que trabaja ahí, hay que revisar los protocolos de ingreso a los estadios y tener criterio, que nos falta mucho. Llegaron muy poquitos hinchas de Antofagasta, venía un papá con su hijo, un niño de no más de diez años, que le sacaron los zapatos y lo revisaron entero porque podían ingresar banderas", lamentó.

Según explicó el ex futbolista, "el niño se puso a llorar" y todo el caso "fue traumático para él. No sé si va a querer ir de nuevo a la cancha. La gente que trabajaba en estos protocolos se deshizo en excusas, pero la verdad es que no hay nada que lo pueda respaldar", sentenció el Basa con indesmentible molestia.

"Una situación así, con un niño de diez años, que le tengan que sacar los zapatos para ver si trae algo; me parece que ni siquiera es falta de criterio: es un despropósito, es algo insólito, es traumático. Y lo que ocurre es alejar a la gente de los estadios. Hay que revisar sí o sí la experiencia estadio, porque en nuestro país no es buena", completó el comentarista.