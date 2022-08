Después de siete temporadas en las que lo ganó todo, este lunes Casemiro se despidió oficialmente del Real Madrid. El volante brasileño ofreció su última conferencia de prensa como jugador de los Merengues, para concretar su arribo al Manchester United de Cristiano Ronaldo.

El mediocampista, que levantara todos los títulos en España y Europa con la camiseta blanca, cierra su etapa para dar paso a una nueva aventura en su carrera. A los 30 años, firma con los Diablos Rojos para ir a levantarlos de su mal momento.

Si bien para muchos era el Real Madrid el equipo con el que pelearía cosas importantes y hasta han dicho que se va por el sueldo, el propio Casemiro lo descartó. "Los que piensan que me voy por dinero es porque no me conocen. Creo que son pocos y no me conocen. No es por dinero. Se equivocan. Eso no es así".

De hecho, el volante explicó que sentía como un proceso terminado su paso por los Merengues. "Esa era mi sensación. Necesitaba un cambio. En vacaciones pensaba en lo mismo. Soy la persona más honesta del mundo y sentía eso".

Esto lo detalló con lo que pasó tras la última campaña. "Al acabar la final de la Champions tenía la sensación de que se acababa mi ciclo. Soy honesto. Después de las vacaciones, con la cabeza tranquila, la sensación era la misma. No fue tan rápido. Ya hablé con el club nada más acabar la Champions. Mi mujer me apoyó desde el inicio. Mi familia siempre estuvo a mi lado en esta decisión. Fue muy difícil hablar con el presidente, pero siempre fui honesto con él".

Con su salida del Real Madrid, Casemiro pone fin al tridente ganador junto a Toni Kross y Luka Modric, con los que tuvo una despedida particular. "Fue igual de difícil que con el presidente. Toni me mandó un mensaje a a las cuatro y media de la mañana preguntándome si era verdad. ¡Le dije que si no dormía, que me dejara dormir a mí! Pero no solo con ellos, pero lo tenía muy claro, que la historia estaba hecha. Debía ser honesto".

"Es hora de pensar en otros desafíos, voy al mejor club de Inglaterra para seguir dándolo todo. A Luka y Toni me los llevaré para toda mi vida. Es muy bonito eso que dijo Ancelotti del Triángulos de las Bermudas. Son mis amigos, más allá del jugador. A su lado todo es más fácil. Hemos vivido noches maravillosas, pero me quedo con las de la Champions la pasada temporada", agregó.

Casemiro y su mensaje a Cristiano Ronaldo en el Manchester United

Casemiro cambia el Real Madrid para llegar a la Premier League y jugar en un Manchester United que vive días llenos de polémicas. La situación de Cristiano Ronaldo y el quiebre con el camarín han sacudido a los Diablos Rojos, que no logran levantar el rumbo.

Consultado por su próximo destino, el brasileño habló fuerte y claro. "La gente no olvida al club que voy, de los equipos más grande del mundo y que puede competir con la grandeza del Real Madrid, aunque ahora no lo haga".

Fue ahí cuando Casemiro abordó el momento de CR7, pidiéndole que siga para así ganar cosas juntos. "No he hablado con Cristiano, ojalá que se quede porque es de los mejores jugadores de todos los tiempos".

"Quiero llevar mis valores al Manchester United, todo lo que me enseñó el Real Madrid, ganar desde el día a día, desde cada entrenamiento. Quiero vivir la Premier desde dentro. Con 30 años estoy en el mejor momento de mi carrera. Disfruto de todo lo que tengo", sentenció.