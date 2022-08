Uno de los mejores tríos de mediocampo en la historia del fútbol se terminó con la marcha de Casemiro del Real Madrid al Manchester United, pues Toni Kroos y Luka Modric se quedan si su gran escudero pues juntos levantaron todo tipo de títulos entre los que se destacan cinco Champions League.

Es por eso que son tiempos de despedida en la institución merengue, por lo que ambos estelares escribieron emotivas cartas que fueron publicadas por Marca para darle un adiós acorde a las circunstancias al brasileño, quien ahora tiene un duro desafío por delante en la Premier League.

La carta de despedida de Toni Kroos a Casemiro

Contigo, mi querido Case, era imposible no romper a sudar... en cualquier situación. Porque no dejabas que nos relajáramos ni en el baño turco. Quedar allí era otro tormento: le decías a alguien de ir y casi tenías preparadas ahí bicicletas estáticas y pesas. Un aviso para que lo sepan tus nuevos compañeros. Porque contigo hasta el baño turco era un gimnasio... y sólo permites que la gente se tumbe cuando toca hacer abdominales.

Te voy a echar de menos. Como un profesional ejemplar. Como un jugador top. Como un luchador que me salvó de varias... Pero, por encima de todo, como una buena persona ¡Hemos hecho historia, hostia! Qué etapa más legendaria... Ahora se separan nuestros caminos deportivos, pero se mantiene nuestra amistad. Te lo aseguro. Te deseo lo mejor, nos vemos pronto. Buena suerte. Tu Toni.

La carta de despedida de Luka Modric a Casemiro

Querido Case, todavía me acuerdo de tu debut con nuestro club... ¡Qué nervioso estabas! Te pedí que estuvieras tranquilo y ahora lo pienso y mira cómo salió. ¡Lo que has conseguido! También era mi primera temporada y ninguno de los dos nos podíamos imaginar lo que el fútbol nos tenía guardado. Te has convertido en un líder de verdad. Lo has sido para tus compañeros y para el madridismo. Lo vamos a recordar siempre.

Hemos ganado mucho juntos, pero me quedo con los momentos que nadie ve. Con el trabajo del día a día en Valdebebas. Y sobre todo con las bromas, porque siempre has estado de buen humor, incluso en los momentos de tensión o cuando había fallos. Esas risas contigo me daban tranquilidad. Igual que mirar atrás y verte, sabiendo que va a haber mucho "Njega-Njega". Has sido el mejor guardaespaldas del mundo. Te voy a echar de menos, pero te deseo lo mejor. Es lo que se merece un profesional y una persona como tú. ¡Gracias por todo y mucha suerte, amigo!