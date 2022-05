Carlo Ancelotti no puede estar más chocho con el Real Madrid: "No hay nada más grande, me quedaría hasta los 80 años"

Carlo Ancelotti vive un presente excepcional con el Real Madrid. El entrenador italiano ya se proclamó campeón de La Liga con el conjunto merengue y logró una remontada de no creer ante el Manchester City para quedarse con un cupo a la final de la Champions League.

La hinchada y los jugadores están más que contentos con él, y el sentimiento es mutuo. En la previa del derbi madrileño de este domingo por La Liga, el estratega merengue expresó que dirige al club más grande del mundo.

"Creo que no hay nada más grande que el Real Madrid. Mi carrera ha sido larga y terminar aquí sería la mejor manera. Quiero quedarme mucho tiempo aquí y disfrutar de este club y después hacer otra cosa... ser marido, abuelo, aficionado", comentó el DT.

"Si todo va bien aquí, me quedaría hasta los 80 años, hasta que me volviera loco. El día que pare no sé cuál será. He disfrutado mucho. Buscar un lugar mejor que el Real Madrid va a ser complicado. Cuando el Madrid se canse de mi, quizás pare. Tengo muchas cosas que hacer", agregó.

Los merengues saltarán a la cancha como campeones de España este domingo para enfrentar a Atlético de Madrid. El entrenador rojiblanco, Diego Simeone, descartó hacerle un pasillo al Real, pero Ancelotti no pierde el sueño. "Los italianos no estamos acostumbrados a esto. Cada uno haga lo que siente y quiere. Respetamos mucho al Atlético. Si lo hacen, bien. Si no, lo respetamos", finalizó.