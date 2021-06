¡Brutal! Astronauta ve Francia vs Portugal desde el espacio: sigue a Cristiano Ronaldo y Mbappé a 400 kms de la tierra

La Eurocopa ofreció durante la jornada de ayer dos partidazos que tuvieron al mundo futbolero en vilo hasta el final: Francia vs Portugal y Alemania vs Hungría. Y como la pasión por el fútbol no conoce límites, el astronauta Thomas Pesquet se las arregló para apoyar a Kylian Mbappé desde el espacio.

El cosmonauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) está actualmente en una trascendental misión que consiste en una caminata espacial para actualizar un suministro de energía específico. Sin embargo, el amor por el balón pudo más.

Pesquet logró seguir el apasionante empate entre la selección de Francia y Portugal de Cristiano Ronaldo desde la estación que está a unos 400 kilómetros de la atmósfera de la tierra, sin perderse detalle del encuentro.

El astronauta compartió el momento a través de su cuenta de Instagram, dándose el tiempo de analizar el grupo de la muerte y de paso bromeando con su situación.

"No tuvimos el grupo más fácil de jugar en esta edición de la Eurocopa, ¡pero eso solo hace que los partidos sean más interesantes!", escribió.

Pesquet añadió que hay "una gran diferencia entre mirar el fútbol en el espacio y en la Tierra... y es que no escuchamos las exclamaciones de emoción de los vecinos".

La publicación del cosmonauta alcanzó los 165.000 me gusta y miles de comentarios, dando cuenta una vez más de que el amor por el fútbol no tiene excusas.

Pesquet vio el partido a más de 400 kilómetros de la tierra.

Por lo pronto, Pesquet y sus siete compañeros de tripulación continuarán realizando pruebas y experimentos tecnológicos mientras se alistan para la durísima caminata lunar que les espera, y que de seguro estará motivada por las grandes actuaciones de la selección de Francia en esta Eurocopa.