Portugal vs Francia | Ver EN VIVO y ONLINE el partidazo entre las selecciones de Cristiano Ronaldo y Mbappé por la última fecha de la fase de grupos de la Eurocopa

El partido de Alemania con Portugal por la Eurocopa fue un partido de aquellos que quedan en la retina por la demostración de buen fútbol que mostró ese encuentro. Un resultado que no solo satisface por la cantidad de goles, sino también por las emociones brindó. En suma, un compromiso que deja feliz a cualquier futbolero.

Quienes no quedaron tan felices fueron los portugueses, no solo por el resultado, también por la repercusiones del mismo. Con todo, el equipo de CR7 quedó tercero y si bien es difícil que no lleguen a los octavos de final, no pueden bajar la guardia, pues en la última jornada de la fase de grupos, se medirán ante Francia.

Los actuales campeones del mundo, en tanto, han tenido un cometido aceptable: en la primera fecha vencieron por la cuenta mínima a los germanos y en el segundo partido igualaron ante Hungría. Son precisamente los húngaros quienes pueden complicar la clasificación de los lusófonos. En resumen: si Hungría vence a Alemania y Portugal cae ante el equipo de Mbappé, Portugal igualaría en puntos con los alemanes.

Es por eso que un buen actuar de Portugal es clave para no hipotecar su permanencia en la fase de los 16 mejores del torneo a nivel de selecciones de Europa. De todas maneras, es un grupo apretadísimo, donde Francia es el líder solo con 4 unidades.