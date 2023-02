El Arsenal tiene un compromiso clave en la Premier League, con el cual pueden dar un paso gigante hacia el título. Por la 7° fecha pendiente se enfrentan al Everton.

¿Cuándo juega Arsenal vs Everton?

El partido será estemiércoles 1 de marzo a las 16:45 horas de Chile, en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra.

¿En qué canal ver en vivo por TV la Premier League?

El partido será transmitido por la señal de ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Quién transmite por streaming el partido?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la app STAR+.

A estirar la ventaja

Los Gunners han tenido una gran campaña que los tiene ilusionados con conquistar la Premier League. Si bien la cima la compartieron con Manchester City hace algunas semanas, un tropiezo de los dirigidos por Pep Guardiola hizo que los londinenses volvieran a estar solos en lo más alto.

Si Arsenal logra derrotar a Everton, le sacará 5 puntos de ventaja a los Citizens, diferencia muy importante pensando en bajar una nueva estrella. La última vez que los Gunners conquistaron el título del fútbol inglés fue en la temporada 2003-2004, con Thierry Henry y compañía. Hay mucha ilusión entre los hinchas con volver a escuchar "We are the champions".

Everton pasa por una realidad distinta a la de Arsenal, ya que al igual que la temporada pasada nuevamente protagonizan la pelea por el descenso. Están en el 18° lugar con 21 puntos, por lo cual necesitan tanto la victoria como los Gunners. Ir a Londres a enfrentar al líder estando en la zona roja no es fácil, pero ya no tienen margen de error.

