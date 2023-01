El Arsenal de Inglaterra consiguió un tremendo triunfo como visitante ante su clásico rival, el Tottenham. Los de Mikel Arteta vencieron por 2-0 a los Spurs y sacaron ocho puntos de ventaja en la tabla de la Premier League sobre el Manchester City de Pep Guardiola.

Eso sí, más alla del triunfo Gunner, el partido generó repercusiones en redes producto de una acción en particular. Y es que en la apertura de la cuenta del Arsenal, el arquero del Tottenham fue protagonista al no poder atrapar la pelota y empujándola sobre su propio arco.

Una acción terrible que significó el 1-0 con el que Arsenal empezó a dominar el clásico y que no pasó desapercibida por los argentinos, quienes se burlaron del francés, que hace pocos días había causado noticia por sus quemantes declaraciones sobre el Dibu Martínez y su actuación en la final de Qatar 2022.

“Hay cosas que no sé hacer. Hacer estupideces en el arco, desestabilizar al rival jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco...”, había señalado.

Esas declaraciones fueron tomadas por la fanaticada albiceleste de Twitter que al ver lo realizado por Lloris no dudaron en señalar que "ahora sí sabe hacer estupideces al arco".

El arquero francés también había renunciado de la Selección de Francia hace unos días, señalando el desgaste emocional que conlleva ser arquero de Le Bleus. Una presión que ahora también está viviendo con el Tottenham, mostrando un nivel muy malo y siendo apuntado por los fanáticos de los Spurs por sus bajas actuaciones.

El Tottenham, tras la derrota, se mantuvo quinto en la tabla de posiciones, pero se alejan del grupo persecutor del Arsenal. Quedaron a cinco puntos del Manchester United, que ha comenzado de gran forma el 2022 tras deshacerse de Cristiano Ronaldo.

