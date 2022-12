Argentina dio un espectáculo y se clasificó a la final de Qatar 2022. De la mano de Lionel Messi y Julián Álvarez, la Albiceleste goleó 3-0 a Croacia para anotarse en la sexta final de un Mundial en su historia, la que esperan les otorgue la esperada tercera estrella.

Al otro lado de la cordillera reina el júbilo, pero no es así para todo el resto del mundo. En especial, la clasificación de Argentina complica los planes de Manuel Pellegrini, que no podrá contar con dos jugadores para el inicio de la segunda parte de la temporada del Real Betis.

Se trata de Guido Rodríguez y Germán Pezzella, parte del plantel argentino que ya instalado en la final del Mundial. Después de su participación en Qatar 2022, ambos tendrán 11 días de vacaciones, lo que no les permitirá llegar al primer partido oficial del Betis luego de la pausa mundialista.

El cuadro español vive sus últimos días de intertemporada antes del regreso de La Liga 2022-23, el que será dentro de dos semanas más. El 29 de diciembre, el Betis chocará con el Athletic, duelo esencial para que el Ingeniero se mantenga en la parte alta de la tabla de posiciones.

Rodríguez y Pezzella pueden llegar al partido si es que acortan su tiempo de descanso, algo que seguramente decidirán luego de la final del Mundial. De no hacerlo, no serán las únicas bajas: Pellegrini no contará con los lesionados Paul Akouokou, Édgar González y Juan Cruz, quien sigue complicado por la lesión sufrida en la gira del Betis con Colo Colo y River Plate.

