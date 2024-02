Este miércoles, el presidente delReal Betis, Ángel Haro, aseguró que la oferta de renovación que tenía Guido Rodríguez “ha expirado”, por lo que da por hecho que el volante argentino no continuará siendo verdiblanco la próxima temporada.

“Guido es un jugador que para nosotros es importante, en su momento le hicimos una oferta de renovación, oferta que ha expirado, y si él quiere seguir en el Betis nos tendremos que sentar de nuevo a hablar”, aseguró Haro acerca del campeón del mundo en Qatar 2022.

El presidente de Betis, de todos modos, sigue confiando en la profesionalidad de Guido Rodríguez, que ahora se encuentra lesionado, en este tramo final de temporada “Guido es un tío muy comprometido, está deseando volver cuanto antes y siga o no en el Betis estoy seguro que va a dar hasta el último esfuerzo en intentar llegar lo más arriba posible.”

Haro asegura que los agentes de Guido siempre le han tramitado la renovación del jugador, sin aceptar ni rechazar la oferta “él no está cerrado a hablar, pero no es de una forma, digamos contundente y van pasando los días y el día que quieran nos sentaremos. El fútbol es así y cuando a un jugador le quedan menos de seis meses o llevas un año intentando renovar y el agente, pues no quiere o te da largas, pues lógicamente puedes pensar que no renueve”.

¿Guido podría volver al River de Paulo Díaz?

Es canterano de River Plate, jugó entre 2014 y 2016. Su debut oficial se produjo el 9 de octubre de 2014 contra Rosario Central por los cuartos de final de Copa Argentina, unos días después jugaría por primera vez en la Primera División frente a Newell’s Old Boys.

Además, con el Millonario ganó la Copa Sudamericana de 2014, Recopa Sudamericana, Copa Libertadores y Suruga Bank en 2015. Tanto hinchas como dirigentes desde que partió del club le han hecho sentir su cariño, con gigantografías en el Monumental, le han obsequiado camisetas y otros.

Después de su salida de Núñez, jugó en Defensa y Justicia (2016), Tijuana (2016-17), América (2017-20) y desde 2020 lleva en Betis.

Los números que lleva en Real Betis

El argentino lleva jugado un total de 165 partidos, en los cuales ha convertido en 8 ocasiones: son 131 partidos y 5 goles por La Liga, por Copas Nacionales, 13 partidos y solo un tanto, y por último en Competencias Internacionales, acumula 21 encuentros y 2 goles.

Por último, fue campeón con el Betis en la Copa del Rey en su edición 2022.

