Las declaraciones de Mauricio Pinilla en contra Emiliano Martínez no pasaron desapercibidas por nadie. El exdelantero de la selección chilena usó su micrófono ESPN y criticó la actitud del portero argentino en Qatar 2022 y sus burlas a Kylian Mbappé, ganándose toda la atención al otro lado de la cordillera.

"Si fuese arquero, no voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro goles de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos. ¿Es campeón del mundo? ¿Qué tiene que ver? ¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo", fueron las palabras de Pinilla.

Sus dichos fueron reproducidos en Argentina, donde el diario deportivo Olé le dedicó la portada de su sitio. Luego, el medio trasandino compartió la fase de Pinilla a través de Instagram, lo que expuso al exjugador de Universidad de Chile a una serie de críticas.

Los hinchas e incluso la prensa argentina se lanzaron contra Pinigol por sus dichos, pero no fueron los únicos que apuntaron al exfutbolista. Sus palabras llegaron incluso hasta el plantel de la Albiceleste, desde donde no dudaron en contestarle.

Ahí, fue Ángel Di María quien le dejó un mensaje a Pinilla. "Qué pesados con el Dibu. Ya fue. Es el mejor, loco. A llorar a otro lado", escribió el Fideo al bicampeón de América, sumando un emoji riéndose.

La respuesta de Di María a Pinilla