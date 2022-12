Mauricio Pinilla es portada del diario Olé de Argentina en su versión digital. Es que al otro lado de la cordillera siguen con detalle la polémica y lluvia de críticas a Emiliano Martínez por las actitudes del Dibu tras coronarse campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022.

“El chileno Pinilla contra el Dibu Martínez: ‘¿quién es’”, titula Olé con una foto del ex delantero nacional y el arquero trasandino en la premiación del Guante de Oro de Qatar 2022 con el trofeo puesto en sus genitales.

Y ese gesto de Martínez fue sólo uno de tantos. Además, de regreso en Argentina y sobre el bus de los festejos, Dibu llevó la muñeca de un bebé con la cara de Kylian Mbappé, el delantero de la subcampeona Francia.

“Para algunos los bailes y las chicanas que suele hacer Emiliano Martínez durante los partidos de la selección argentina forman parte del folclore futbolístico. Para otros, esas actitudes del arquero campeón del mundo son consideradas una burla y hasta una falta de respeto. En esta última corriente parece incluirse Mauricio Pinilla, el delantero chileno que se retiró en 2021”, expone Olé.

¿Qué dijo Pinilla?

Cabe recordar que en ESPN Chile, el ex delantero de la U y la Roja sostuvo drástico hace unos días que “si fuese arquero no voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro goles de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos”.

“¿Es campeón del mundo? ¿Qué tiene que ver? ¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. ¿Sabes lo que hago? Lo abrazaría, le hago cariño. Aparte, el tipo ya salió campeón en el Mundial anterior”, complementó Pinilla.

“Mauricio Pinilla recordó los títulos de la selección de Chile ante Argentina por la Copa América, donde aseguró que los jugadores chilenos fueron respetuosos”, sentencia Olé.