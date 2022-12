Emiliano Martínez ha protagonizado una nueva polémica tras el Mundial de Qatar 2022. El Dibu tuvo un feo gesto luego de mostrarse en la fiesta por las calles de Argentina con un muñeco, burlándose de Kylian Mbappé.

El arquero, que recibió cuatro goles de parte del delantero de los Galos en la final del torneo, sumó más picante a su ya despectivo canto en los camarines. En medio de la caravana que recibió a la Albiceleste al otro lado de la cordillera, no encontró nada mejor que tomar a una guagua con el rostro de la estrella del PSG, simulando tenerlo "de hijo".

La situación no cayó nada de bien en los hinchas y también en ex futbolistas, que no entienden su actuar ante la cantidad de tantos que le marcó en el partido definitivo. Y uno de los que le pegó con todo fue Mauricio Pinilla, quien no le perdonó nada.

En la última edición de ESPN Chile, el ex delantero y hoy panelista dejó claro que Emiliano Martínez debería esconderse más que burlarse de Kylian Mbappé. "Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos".

Al recibir de respuesta que el Dibu ya es campeón del mundo, Pinibomber disparó con todo. "¿Qué tiene que ver? ¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. ¿Sabes lo que hago? Lo abrazaría, le hago cariño, pero no andaría... Aparte, el tipo ya salió campeón del mundo en el Mundial anterior".

Las cosas no se detuvieron ahí. Mauricio Pinilla recordó los títulos de la Roja ante Argentina, donde los jugadores de nuestro país fueron respetuosos a pesar de ganarle dos veces a Lionel Messi y hasta retirarlo de la selección.

"Cuando fuimos bicampeones de América, nosotros no andábamos con fotos de Messi ni nada. ¿Quién soy yo para burlarme de Messi?", lanzó.

Finalmente, Mauricio Pinilla arremetió con todo contra el portero. "¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales".

La polémica sigue rondando a Emliano Martínez, quien de seguro no está ni ahí con lo que opine el resto. No obstante, sus actos pueden traer consecuencias, ya sea dentro o fuera de la cancha. Mbappé esperará su turno para darle una respuesta.

Revisa el mensaje de Mauricio Pinilla contra Dibu Martínez por las burlas contra Mbappé