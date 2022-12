Argentina logró coronarse como campeón del Mundial de Qatar 2022 de la mano de Lionel Messi después de 36 años de fracasos. El 10 lideró al equipo a lo más alto del mundo una vez más, lo que ha abierto el debate de si ahora está a la altura de Pelé o Diego Maradona, algo que para Iván Zamorano, ya es una realidad.

El delantero chileno, que participara como comentarista durante el certamen, habló con Diario Olé sobre lo que fue el título de la Albiceleste. Y ahí, no tuvo más que elogios, no solo para la selección, sino también para la Pulga.

"Uno llega al Mundial y quiere comenzar bien para el estímulo, lo anímico y lo motivacional, pero Argentina tuvo un comienzo difícil contra un rival al que no catalogamos como complicado, pero logró reponerse enseguida", lanzó de entrada.

Iván Zamorano destacó la unión que se generó en la Albiceleste luego del duro debut. "No sé si la palabra es sorprenderme, pero sí que tuvo una reacción extraordinaria. El equipo, después de ese primer partido, empezó a crear esa unidad y compañerismo que después se le vio durante todo el Mundial. Se sentía en el ambiente que era un equipo de verdad, un equipo serio, en el que todos luchaban en pos de un objetivo".

"Argentina fue, sin dudas, de menos a más y también se encontró con jugadores que en los papeles por ahí no estaban estipulados como líderes... Aparecieron los Mac Allister, los Enzo Fernández, el propio Julián Álvarez, que eran todos chicos que quizá no estaba previsto que comenzaran como titulares en el Mundial y se fueron transformando en jugadores importantes que colaboraron muchísimo para el equipo", agregó.

Tras ello, Iván Zamorano analizó lo hecho por Lionel Messi. "Ya no hay adjetivos para Leo. A mí por lo menos, ya no me sorprende nada. Leo representa lo que es el amor por el fútbol, nos representa a todos adentro de la cancha y nos hace vivir emociones a cada instante... Parece que no está en el partido y aparece, es como que no está en la cancha y cae del cielo, es distinto".

"Es algo grandioso y creo que el fútbol lo premio con esta Copa del Mundo, que la merecía absolutamente. Messi lleva 15 años siendo el mejor jugador del mundo y eso no es algo fácil de lograr. Yo tuve muchos años grandes en el fútbol europeo, pero ser el mejor durante 15 años es muy difícil", añadió.

Ahí, Bambam fue categórico y aseguró que el 10 ya está entre las mayores leyendas del fútbol mundial. "Él lo ha logrado y el fútbol le venía quitando la chance de levantar una Copa del mundo. Ahora ya está.... Hoy en día Leo puede sentarse en la mesa de Pelé, de Maradona y del que quiera".

Iván Zamorano apunta a Julián Álvarez como el futuro de Argentina

Iván Zamorano no solo tuvo elogios para Lionel Messi, sino que también para otra de las grandes figuras. Julián Álvarez instaló su nombre entre los mejores del Mundial de Qatar 2022 y, para Iván Zamorano, se transformó en el futuro de Argentina.

"Yo era un delantero centro clásico, de los que ya no hay más. Hoy, en esta modernidad, en el fútbol actual, me parece que Julián es el delantero más completo que hay. Es un chico que hace todo bien: va bien a las bandas, entra muy bien por los costados, es el primer defensor, es solidario con sus compañeros, cabecea muy bien, remata de derecha y de izquierda, tiene facilidad para la potencia física en el corto terreno pero también en el largo, lo demostró en el gol que le hizo a Croacia", lanzó.

Iván Zamorano no se quedó ahí y finalizó dejándole la mochila puesta al artillero del Manchester City. "Cuando pensás en un jugador para todo el frente de ataque, él es el más completo porque Halland no va bien a los costados, Mbappé ya vimos que de 9 no genera mucha participación... Y Julián todo eso lo hace. Creo que, sobre todas las cosas, tiene un corazón inmenso que eso incluso lo hace ser mucho más completo. Sin dudas es el futuro del fútbol argentino".