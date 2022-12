El arquero y figura de Argentina en la obtención de la última Copa del Mundo, Emiiano Martínez, sigue en el blanco de las críticas a nivel mundial. Las actitudes burlescas de Dibu tras la coronación albiceleste en el Mundial de Qatar 2022 no han dejado a nadie indiferente, al punto de cobrar mayor atención que la histórica hazaña del equipo de Lionel Messi.

Y en Europa, más todavía. De hecho, el histórico mediocampista Graeme Souness, multicampeón europeo con el Liverpool y tres veces mundialista en Escocia, fue derechamente a condenar al arquero de Aston Villa. En su popular columna para el diario Daily Mail, el ex entrenador sentenció a Dibu.

"Gran parte del debate posterior a la final de la Copa del Mundo se ha centrado en el comportamiento de Martínez durante la tanda de penales. Puedo aceptar esas payasadas, hasta cierto punto. Pero de lo que deberíamos hablar más es del grosero gesto que hizo tras recoger su trofeo de mejor portero del torneo", criticó.

La molestia por las payasadas de Dibu



En la ceremonia de premiación, Dibi Martínez recibió la estatuilla que lo reconocía como el gran arquero de Qatar 2022, y frente a las autoridades y el público la llevó a su zona púbica. Antes, el espectáculo había estado al momento de desconcentrar a los jugadores franceses en la definición por penales, comportamiento igualmente cuestionado por Graeme Souness.

"Su conducta al intentar intimidar a los rivales antes de que lanzaran sus penales ha dividido claramente a la opinión pública. Donde Martínez traspasó la línea fue cuando lanzó lejos el balón de Aurélien Tchouaméni. Hay que respetar a los demás en la cancha. No se trata de ganar a toda costa, hay un límite de lo que puedes hacer", puntualizó.

El escocés se pregunta si "¿de verdad hay gente a la que le hace gracia algo así? Martínez se avergonzó a sí mismo y avergonzó a su país. Parecía un payaso vulgar. Si quiere que lo recuerden por eso, que Dios nos ayude a todos. Me gusta como portero, en Argentina y en el Aston Villa. Pero que piense que lo que hizo fue apropiado, es increíble", subrayó.

Finalmente, Souness deja una reflexión sobre la conducta de un profesional. "No entiendo por qué lo hace ante la mirada de todo el mundo. ¿Qué respeto muestra por los anfitriones o por sí mismo? Quizás no le importe y debiera hacerlo. No estará tan orgulloso en los próximos años. Lamentablemente, esa imagen forma parte ahora de la historia de la final", sentenció.