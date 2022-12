Las polémicas celebraciones de Emiliano Martínez siguen dando que hablar. Desde su gesto obsceno cuando recibió el Guante de Oro en el acto final de Qatar 2022 hasta burlarse de Kylian Mbappé con un muñeco, los festejos del portero argentino han dado la vuelta al mundo.

A varios no les ha gustado nada. Desde Francia ya solicitaron que la FIFA le quite el Guante de Oro por sus burlas e incluso enviaron una carta directa a Argentina quejándose por "excesos anormales" de parte del jugador. Pero no son los únicos que no están contentos.

Ahora, en su club le hicieron una advertencia. Unai Emery, entrenador del Aston Villa, fue consultado sobre la actuación del Dibu en el Mundial y aunque aseguró estar muy orgulloso, le advirtió que tendrán una conversación sobre sus polémicos festejos una vez que vuelva.

"Estamos muy orgullosos de él. Cada aficionado del Aston Villa debe estar muy orgulloso. Volverá la semana que viene, ahora tiene que descansar después de muchas emociones y un trabajo duro", partió diciendo el entrenador en conferencia de prensa.

"Cuando tienes grandes emociones, es difícil de controlar. Hablaré con él la semana que viene sobre algunas celebraciones. Yo respeto que está con su selección. Cuando esté con nosotros, bajo nuestra responsabilidad, podremos hablar con él", avisó.