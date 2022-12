Mauricio Pinilla lamentó la actitud de Emiliano Martínez contra Kylian Mbappé, lo que le valió el ataque de los argentinos que trataron de mala manera al ex seleccionado chileno. Uno de ellos fue Marcelo Mercado, quien fue muy duro por la opinión del ex delantero de la Roja.

Mauricio Pinilla es bastante frontal en su faceta como comentarista. Tal como era en la cancha, va al frente sin temores, lo que quedó demostrado en ESPN cuando criticó duramente al portero de la selección argentina Emiliano Martínez, quien se burló de Kylian Mbappé en la celebración de los trasandinos.

"Si fuese arquero no voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro goles de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos", manifestó el formado en la Universidad de Chile. "¿Es campeón del mundo? ¿Qué tiene que ver? ¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo", agregó.

Declaraciones que fueron reproducidas en Argentina por el diario deportivo Olé, el más destacado en cuanto a información deportiva. Y al viralizar esas palabras los trasandinos se lanzaron en picada contra el ex delantero de la Roja.

Los hinchas de la Albiceleste enardecieron y le recordaron a Pinigol que él se tatuó un remate en el palo, mientras que el portero levantó el trofeo de campeones del mundo. Y en esta polémica se metió el periodista Marcelo Mercado, conocido en su país por ser especialista en automovilismo.

"Por tipos como este, el shampoo viene con instrucciones", lanzó duramente contra Pinilla, asegurando que lo que buscaba con esas palabras contra el Dibu era protagonismo. "No lo conocen ni en la casa", agregó el comunicador trasandino.

Eso sí, el tiro le salió por la culata, pues muchos argentinos le respondieron "ni que tú fueras Messi para hablar de fama" y otros respaldaban lo que manifestó Pinilla, asegurando que no dijo ninguna mentira y que además sabe lo que es ganarle finales de América a Argentina.