Luis Suárez o Edin Dzeko: el primero que destrabe su situación será el nuevo delantero de Juventus

Ya es sabido que Juventus está buscando un delantero centro que pueda acompañar a Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala, pues el rendimiento de Gonzalo Higuían no fue el esperado y ya se le informó que debe buscar nuevo club.

En ese sentido, Andrea Pirlo, nuevo técnico de la Vecchia Signora, ya tiene a sus candidatos: Luis Suárez, que no será considerado por Ronald Koeman en Barcelona, y Edin Dzeko, artillero de AS Roma.

En el caso del uruguayo y, según informó la Gazzetta dello Sport el entorno del jugador ya se reunió con directivos del campeón italiano, incluso llegaron a un acuerdo en su salario: 10 millones de euros netos por temporada, misma cifra que recibe en el club catalán. El único problema es que aún no destraba la situación para rescindir contrato y partir de manera gratuita a la Serie A.

Por otro lado, Dzeko siempre fue la primera opción. Sin embargo, AS Roma no lo quiere dejar partir mientras no llegue su reemplazante. Se habla que el delantero cobraría 7,5 millones por temporada y que el costo del traspaso sería de 10 millones de euros.

Por consiguiente, según informa Mundo Deportivo el primer delantero que logre destrabar su situación contractual con sus respectivos clubes se convertirá en el nuevo delantero centro de Juventus.