El DT de Uruguay admitió que para él "no hay jugadores intocables". Y horas después, ratificó en el último entrenamiento que el titular para acompañar a Darwin Núñez será Edinson Cavani y no Luis Suárez. ¡Acá todos los detalles!

Alonso dice que "no hay intocables" y borra a Suárez de la formación de Uruguay ante Portugal

Uruguay cuenta las horas para el duelo ante Portugal por la segunda jornada del Grupo H del Mundial de Qatar 2022. Los sudamericanos igualaron sin goles ante Corea del Sur en el inicio del camino en el torneo y este lunes 28 de noviembre a contar de las 16 horas en el estadio Lusail.

Y luego de no poder vulnerar a los asiáticos, el director técnico de los charrúas, Diego Alonso, tomó algunas decisiones. En la rueda de prensa que marcó la antesala al duelo con los lusos, a quienes la Celeste eliminó en los octavos de final de Rusia 2018 con un doblete de Edinson Cavani, anticipó que planeaba algunas modificaciones en la oncena.

"No hay jugadores intocables. Creo que en los meses que he estado acá he dado muestras de que pongo a los que considero mejor. Cada partido es una historia distinta", apuntó el Tornado, como anticipo de la modificación táctica que confirmaría en el entrenamiento, unas horas más tarde de aquel contacto con los medios de comunicación.

Según la información que entregó ESPN Uruguay a través del periodista Diego Muñoz, una de las determinaciones que tomó el estratego montevideano de 47 años fue prescindir de Luis Suárez en el equipo titular para darle la chance desde el inicio a Cavani, probablemente con el recuerdo vivo de aquel 30 de junio de 2018.

El atacante del Valencia será pareja de Darwin Núñez, quien saltó a la fama luego de un gran desempeño en el Benfica de Portugal, algo que asegura conocimiento de varios rivales. Eso sí, para disgusto de varios fanáticos uruguayos y también del Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar, el talentoso Giorgian de Arrascaeta continuará en el banco.

Así el panorama, Uruguay apunta a formar con Sergio Rochet en la portería; Guillermo Varela, Diego Godin, Martín Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera en la línea defensiva; Matías Vecino, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur en el medioterreno; Darwin Núñez y Edinson Cavani en la dupla ofensiva.