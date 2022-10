Este martes el Liverpool derrotó por 2-0 al Rangers en el Anfield Road por la tercera jornada del Grupo A de la Champions League.

El delantero uruguayo, Darwin Núñez, fue titular en los reds, pero no pudo anotar y salió reemplazado a los 80 minutos por el joven Harvey Elliott.

Tal como ha ocurrido durante el inicio de la temporada, el charrúa no ha logrado convencer y menos hacer olvidar al senegalés Sadio Mané, quien partió al Bayern Munich. En 9 partidos sólo tiene 2 anotaciones, una en Premier League y otra en la Community Shield.

Tras el partido fue consultado por su comunicación con el entrenador Jürgen Klopp y dejó atónitos a los hoyentes: "La verdad que yo, sinceramente, en las charlas que él habla, no entiendo nada".

"Les pregunto a mis compañeros lo que dice. Creo que tiene muy claro su juego. Él nos pide que hagamos las cosas simples, que no tengamos miedo de jugar, que nos tengamos confianza y que a la hora de perder un balón presionemos. Es eso lo que pide siempre", añadió.

Sobre su momento personal, reconoció: “Me siento indeciso, no me siento con la confianza del todo. A medida que vaya pasando entrenamientos y partido, el míster (DT). Mis compañeros siempre me hablan y me quedo tranquilo. Sé que si hago algo mal, ellos me respaldarán”.

Anteriormente, Klopp ya se había referido a la situación del uruguayo: "Tenemos que tener paciencia con Darwin Núñez, todavía se está adaptando. Llegan nuevos jugadores y queremos que brillen de inmediato, pero estamos tranquilos".

Liverpool sumó seis puntos y se ubicó en el segundo lugar del Grupo A y en la próxima fecha tendrán que ir Glasgow para la revancha, agendada para el 12 de octubre. El líder de la zona es el Napoli con 9 unidades, mientras el Ajax es tercero con 3 y los escoceses últimos sin positivos.