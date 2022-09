Mientras alista sus armas para jugar en La Liga junto al Valencia, Edinson Cavani se toma su tiempo para dar luz a temas importantes. El seleccionado uruguayo es colaborador de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y protagonizó un video en donde llamó a poner atención en la salud mental.

Cavani habló sobre la importancia de pedir ayuda cuando se batalla con problemas de salud mental y relató un episodio propio de su carrera futbolística en el que se vio afectado por la ansiedad.

"A mí me paso después de un partido de fútbol que fue importante y clave en mi carrera, que me marcó mucho y me sobrecargué de responsabilidad. Lo que me tocó vivir a mí fue un tema de ansiedad que desestabiliza mucho y no me dejaba dormir, era increíble", relató.

"En ese momento uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, te lo puede explicar alguien que estudió y se preparó. Eso es la salud mental, saber que somos seres humanos como todo el mundo, que podemos tener problemas, sentirnos mal y llorar, que podemos perder y que después vamos a ganar", complementó.

"Ser fuerte para afrontar ciertas situaciones está bien, pero no creerse un superhéroe de que yo puedo aguantar todo, hacer todo y lograr todo", manifestó después.

"Para mí, el rol que juega la familia en la cabeza y la salud de una persona es fundamental. La familia te acompaña y es la que sufre, es donde te cobijas también cuando las cosas no funcionan. La familia y aquellos amigos es un poco la vida", continuó.

Además, se refirió a la vacunación contra el Covid-19. "Hablar de salud es tratar de buscar la mejor forma de vivir. El tema de las vacunas se ha hablado mucho, hemos vivido siempre vacunándonos. Hay que confiar en la gente que ha salvado muchas vidas, que trabaja y se prepara para protegernos", cerró.