El arquero del Real Betis, Claudio Bravo, confirmó que seguirá en el club, pese a que aún no puede ser inscrito para jugar la Liga española. Dice que es optimista.

El arquero de la selección chilena, Claudio Bravo, aún espera la confirmación oficial para ser inscrito por el Real Betis y así poder disputar la Liga española.

Los accionistas del club andaluz están haciendo un esfuerzo para que la plantilla cumpla con la reglamentación salarial y en las próximas horas podría haber novedades con el guardameta, así como del jugador William José.

“Y es que Bravo no fue inscrito la semana pasada por un detalle contractual que no pudo ser solventado y que en estos días está en vías de solucionarse”, dice el diario ABC de Sevilla.

“La entrada de Bravo en LaLiga no depende de ningún movimiento más de mercado y no ha de implicar salidas. El chileno renovó hace unos meses hasta junio de 2023, como hicieron Guardado y Joaquín”, añade.

Por mientras Claudio Bravo espera tranquilo y se declara optimista con su futuro, luego de que el Girona también desistiera de contratarlo en el mercado de pases.

Un reportero lo encontró en la salida de la práctica del Betis y le preguntó: "¿Te confirmaron si estás inscrito ya?", a lo que Bravo respondió: "Pregúntenle al club".

Luego, expresó: "Toda la vida optimista, siempre", y el periodista volvió a consultarle: "¿La posibilidad de que salgas existe?".

"¿De que salga, de aquí?... No, no, no...", sentenció el portero chileno.

De ser inscrito, Claudio Bravo podría ser parte del equipo que este sábado visite al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la cuarta fecha de la Liga española.