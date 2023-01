El fútbol de Brasil pasa por un buen momento. Vasco da Gama dejó partir a Carlos Palacios, que se convirtió en refuerzo de Colo Colo, y con eso se abrieron opciones para la llegada de nuevas incorporaciones. El equipo brasileño quiere dar un golpe en el mercado y traer de vuelta a Sudamérica a un campeón del mundo: Alejandro 'Papu' Gómez.

La directiva de Vasco negocia con el Sevilla, actual equipo del trasandino en el cual tiene contrato vigente hasta mediados de 2024. Sin embargo, Gómez estaría dispuesto a cambiar de aire y llegar a Brasil, según informa TyC Sports.

Además, el jugador no vive su mejor momento en España. Cuando Jorge Sampaoli tomó el mando del club en su segundo ciclo en octubre de 2022, una de sus primeras determinaciones fue avisarle al Papu que no estaría considerado. Esto sucedió en la previa al Mundial de Qatar y a pesar de que ya volvió a Sevilla, aún no ha podido jugar oficialmente. No pisa la cancha desde el 3 de diciembre, cuando se lesionó en el partido contra Australia, por los octavos de final de la cita planetaria.

Otro factor es la pésima situación futbolística y económica que atraviesa el Sevilla. El equipo dirigido por Sampaoli no ha podido repuntar y se encuentra en el décimoquinto puesto de la tabla de posiciones de La Liga y además tienen problemas financieros que le han impedido tener nuevas incorporaciones. En ese sentido, la salida del Papu ayudaría a mover algunas fichas antes de que se cierre el mercado invernal en Europa.

Por ahora, lo cierto es que el futbolista tiene como prioridad seguir en el Viejo Continente. El periodista argentino de TyC, Gastón Edul comentó al respecto afirmando que el cuadro brasileño debe aumentar la oferta. "Vasco Da Gama le hizo un ofrecimiento contractual a Papu Gómez. Por ahora es insuficiente. Le queda un año y medio en Sevilla. Puede surgir alguna opción más por Europa. Si Vasco Da Gama ofrece más, está en carrera", publicó en Twitter.