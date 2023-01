Colo Colo concretó uno de sus grandes anhelos y este martes presentó oficialmente a Carlos Palacios como su nuevo refuerzo. La Joya llega al Cacique, el equipo de sus amores, tras su paso por el Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama, siendo una de las grandes apuestas para el 2023.

Después de deslumbrar al fútbol chileno con su nivel, el ex Unión Española se fue a Brasil para probar suerte. Y si bien logró el ascenso con su último club al Brasileirao, lo cierto es que no dudó cuando recibió el llamado de los albos.

En conferencia de prensa desde Argentina, donde realizan su pretemporada, Carlos Palacios dio sus primeras palabras como jugador de Colo Colo. "Estoy acá para hacer un lindo año. Lo que más me motivo es ser hincha del club y que mi familia estuviera de acuerdo con volver al fútbol chileno. Este es el desafío más importante de mi carrera hasta ahora y lo tomaré como tal. Espero darle alegría a los colocolinos".

La Joya no escondió su hambre por hacer historia con la camiseta de los albos. "Llego con muchas ganas de ganar títulos. El último periodo en Brasil fue muy bueno, conseguí el objetivo por el que fui a Vasco. Vengo motivado y con ganas de títulos acá".

Consultado por el puesto que más le acomoda, fue claro en señalar que "la comodidad depende del esquema del equipo. A mí me tocó jugar de mixto, de volante ofensivo, de extremo por los lados, pero estoy dispuesto para cualquier posición. Donde me toque, daré lo mejor de mí para el equipo".

La claridad en este punto llegará cuando pueda conversar tranquilamente con Gustavo Quinteros. "No he tenido la oportunidad de ver el rol que voy a tomar, eso se verá con el pasar de los días. Veremos qué es lo que quiere el profe".

Dejar Brasil para volver a Chile es una apuesta a la Carlos Palacios no le teme. "Era mi sueño. Desde chico uno siempre quiere cumplirlo, obviamente cuando se dio la oportunidad no lo dudé. Siempre conversé con mi representante para que hiciera las gestiones y lograrlo".

"Este es el sueño más importante de mi vida. Es uno de los días más feclices, junto al nacimiento de mi hijo. Estoy feliz de estar acá", agregó.

Sus recuerdos de hincha y el sueño de la Roja

Carlos Palacios reveló tiempo atrás que es hincha de Colo Colo, luego de que se diera a conocer una imagen en la que aparece en el estadio como parte de la barra. Ahora, como jugador, tendrá la oportunidad de cumplir un sueño.

"Jugar en el equipo más importante y el más grande será una presión para cualquiera, sea gran o chico. Vengo tranquilo, sé donde estoy. Ahora me toca el lado de jugador, pero también soy hincha, así que lo tomaré de las dos manera para ayudar a Colo Colo", recalcó.

Aunque la Joya no pudo evitar recordar esos momentos en las galerías. "Es raro. Me he puesto pensar cómo se sentirá jugar dentro, siempre lo vi de afuera, desde la barra. Es un plus diferente, veremos qué pasa, pero estoy contento y esperando ese momento para disfrutarlo".

Finalmente, Carlos Palacios no escondió su deseo de volver a la selección chilena. "Puede ser. Estando cerca la selección siempre será un objetivo, pero vine a Colo Colo a ganar títulos, dar la pelea en Libertadores y sumar la mayor cantidad de copas, que es lo que exige este club".