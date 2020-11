AS Mónaco vs PSG | Ver EN VIVO ONLINE y en TV este partidazo de la Ligue 1 con Guillermo Maripán

El futbol europeo de clubes vuelve este fin de semana y uno de los primeros en volver a la cancha tras la fecha FIFA será la Ligue 1 de Francia, que tendrá uno de los partidos más atractivos del campeonato en horario estelar.

AS Mónaco será el anfitrión en el encuentro con el París Saint-Germain, correspondiente a la fecha 11 de la liga francesa, partidazo a jugarse en el Estadio Luis II del Principado de Mónaco.

Duelo que tendrá como gran duda Neymar Jr, jugador que ya se perdió las Eliminatorias con Brasil y que por lesión no está claro si estará en la cancha este viernes. Al 10 lo esperarán hasta último minuto para incluso ser titular, pero de no ser posible, su ausencia no significará que falten las figuras, ya que Kyllian Mbappé más otros cracks como Keylor Navas, Mauro Icardi y Ángel Di María.

Y en el lado del local podría estar presente en este duelazo Guillermo Maripán. El defensa chileno y que fue cuestionado por sus partidos con la selección chilena frente a Perú y Venezuela, está citado para enfrentar a los parisinos y dependerá de su técnico, Niko Kovak, si ve o no minutos luego del largo viaje hasta Europa. Claro que al menos en la previa, Memo ha tenido muy pocos minutos con el entrenador croata.



Día y hora: ¿Cuándo juegan AS Mónaco vs PSG por la Ligue 1 de Francia?





Mónaco y PSG juegan este viernes 20 de noviembre a las 17:00 hrs de Chile.

Guillermo Maripán no ha sumado muchos minutos esta temporada, pero está citado para enfrentar a los parisinos. (Foto: Getty)



Televisión: ¿En qué canal y dónde ver en vivo AS Mónaco vs PSG?



Mónaco y PSG será transmitido en televisión por DirecTV Sports, en las señales 610 (SD y 1610 (HD) de DirecTV.

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo al Mónaco vs PSG?



Si buscas un link para ver en vivo y online a Mónaco vs PSG, podrás hacerlo en DirecTV GO.