Toby Vega indignado con Reinaldo Rueda y Maripán en sus notas: “¡Cómo el técnico no se da cuenta!”

Chile sufrió un revés histórico: por primera vez perdió como visitante ante Venezuela por eliminatorias, echando por tierra las buenas sensaciones obtenidas tras el triunfo ante Perú.

Ante esto, Marcelo Vega fue duro en su análisis. “Chile terminó metido atrás con Colombia, con Perú, pero con Venezuela con tres jugadores menos, jugando mal, sin sacar puntos y nos termina ganando. Se crearon ocasiones de gol, no se metieron atrás. Uno piensa, ¿estamos bien? Los centrales lo hicieron bien ante Uruguay, debieron jugar ellos, lo dijimos”, disparó el mundialista.

Asimismo, recalcó que “Maripán no se puede girar al lado izquierdo, se tiene que devolver. Se cae y pasa a hacer el ridículo. Díaz no coordinó con él. Para mí es terrible, ¿cómo el técnico no se da cuenta que uno de los dos tiene que salir? Ahí se solucionaba un problema. Se lo llevaron a cada rato, era terrible lo que estaba pasando, pero si ya mi señora, mi hija que no jugó nunca fútbol se dio cuenta y el técnico no… Uno termina caliente”.

Tras ello, procedió a poner sus clásicas notas con énfasis en Reinaldo Rueda y Guillermo Maripán, a quienes fustigó duramente, sobre todo al entrenador por no meter mano en la defensa.





Éstas son las notas del Toby Vega en Todos Somos Técnicos de CDF tras la derrota de Chile ante Venezuela: