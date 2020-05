Megaespecial actualizado: Estos son todos los juegos gratis en estos momentos para PlayStation 4, Xbox One y PC

La cuarentena por el coronavirus ha dejado a varios en sus casas para evitar que el virus sigua propagándose en nuestro país. Ante eso el tiempo para jugar videojuegos ha crecido, por lo que en RedGol Gamer te dejamos este megaespecial de juegos que puedes jugar gratis en estos precisos momentos en PlayStation 4, Xbox One y PC.

PlayStation 4 con PS Plus: Cities: Skylines y Farming Simulator 19

Ambos juegos están disponibles para los suscritos a PS Plus durante mayo completamente gratuitos.

Epic Games: Civilization VI

El videojuego de Firaxis estará gratis en la tienda digital de la Epic Games hasta el jueves 28 de mayo.

Civilization VI es el videojuego gratis de esta semana en al Epic Games Store.

Xbox Gold: V-Rally 4, Warhammer 40000: Inquisitor Martyr, Sensible: World of Soccer y Overlord II

V-Rally 4 estará disponible del 1 al 31 de mayo, Warhammer 40000: Inquisitor Martyr del 16 de mayo al 15 de junio, Sensible: World of Soccer del 1 al 15 de mayo y Overlord II del 16 al 31 de mayo.

Stadia: Gratis por dos meses con Stadia Pro

Cualquier usuario con una cuenta Gmail puede acceder gratuitamente al servicio de juegos por streaming de Google. En estos momentos están disponibles GRID, Destiny 2: The Collection, Thumper, Gylt, Serious Sam Collection, Steamworld Dig 2, Steamworld Quest: Hands of Gilgamech, Spitlings y Stacks on Stacks (on Stacks). Todavía resta todo mayo para seguir probando este servicio de Google. Apúrate que queda la última semana.

The Witcher 3 con un 70% de descuento

CD Projekt RED quiso regalonear a los jugadores con una tremenda rebaja en uno de los proyectos más importantes de la actual generación de consolas.