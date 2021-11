Epic Games, continúa promocionando juegos gratis, y esta vez volvió a colocar tres títulos nuevos para los usuarios en la Epic Games Store, los cuales se podrán reclamar de manera gratuita hasta el 2 de diciembre.

¿Cuáles son los tres juegos gratis de Epic Games?

Los títulos designados por Epic para estar gratis durante estas semanas son: KID A Mnesia Exhibition, Never Alone y Guild of Dungeoneering.

KID A Mnesia Exhibition es una ambientación muy detallada del disco de la banda Radiohead, estrenado en el año 2000. Este título salió el 18 de noviembre de este año solo para la plataforma de PC (vía Windows y Mac).

Mientras que Guild of Dungeoneering es un juego estrenado el 14 de julio de 2015, y trata principalmente de mazmorras y combate de cartas por turnos girando de una tuerca. Este título también se puede jugar solo para PC (vía Windows y Mac).

Por último, Never Alone es un juego de rompecabezas inspirado en el pueblo nativo de Alaska de Iñupiaq que se estrenó el 18 de noviembre de 2014, y al igual que los otros dos juegos nombrados solo se puede jugar en PC (solo vía Windows).

Puedes descargar los juegos apretando en el siguiente link