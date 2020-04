Sensible World of Soccer entre los juegos gratis de Xbox en mayo

Xbox reveló los juegos gratis de mayo de la campaña "Games With Gold", donde aparecen títulos como V-Rally 4, Warhammer 40000: Inquisitor Martyr, Sensible: World of Soccer y Overlord II.

Juegos con Gold de Xbox One en mayo 2020

V-Rally 4 – Disponible del 1 al 31 de mayo

Warhammer 40000: Inquisitor Martyr – Disponible del 16 de mayo al 15 de junio

Juegos con Gold de Xbox 360 en abril 2020

Sensible: World of Soccer – Disponible del 1 al 15 de mayo

Overlord II – Disponible del 16 al 31 de mayo

Cabe recordar que los dueños de Xbox One pueden descargar los títulos de Xbox 360 y disfrutarlos sin problemas, por la retro compatibilidad que existe entre consolas.

Para acceder a estos videojuegos debes estar suscrito a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, donde todos los meses recibirás una actualización de juegos.