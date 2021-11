juegos para que sean gratis durante determinado tiempo, sino que también Amazon no se queda atrás. Esto porque mediante su plataforma de juegos, Prime Gaming, lanzará una variedad de títulos que estarán de forma gratuita en su sitio a contar de inicios de diciembre. No solo es Epic Games la compañía que cada mes distribuye un par depara que seandurante determinado tiempo, sino que tambiénno se queda atrás. Esto porque mediante su plataforma de, lanzará una variedad de títulos que estarán deen su sitio a contar de

Los juegos elegidos por Prime Gaming para estar gratuitos serán: Frostpunk, Youtubers Life, Football Manager 2021, Morkredd, Journey to the Savage Planet, Spellcaster University, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse y Tales of Monkey Island Complete Pack y Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.

juego de carreras mencionado es la remasterización del título que se estrenó el 18 de noviembre de 2010. Esto es parte de una colaboración que tienen Amazon y juegos como el recién estrenado Battlefield 2042, FIFA 22, Y Apex Legends. Además, mediante un comunicado, Amazon confirmó que en 2022 habrá más juegos gratis de EA en su plataforma. Este últimode carreras mencionado es la remasterización del título que se estrenó el. Esto es parte de una colaboración que tienen Electronic Arts , acuerdo que además involucra material de otroscomo el recién estrenado. Además, mediante un comunicado,confirmó que en

¿Desde cuándo estarán disponibles los juegos gratis de Amazon?