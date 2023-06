La Roja Femenina visitará a Brasil para un amistoso internacional de alto calibre y que marcará el debut de Luis Mena como su nuevo entrenador. El ex Colo Colo ya presentó la nómina oficial y sorprendió a todos dejando fuera a Christiane Endler de la convocatoria.

La guardameta de Olympique de Lyon se encuentra de vacaciones, por lo que no fue una opción para el multicampeón. Además, el equipo francés no está obligado a ceder a sus jugadoras por no tratarse de una fecha FIFA oficial.

Otra de las que quedó fuera del listado fue Ryan Torrero. La arquera de Colo Colo entrenó con la selección en los anteriores microciclos, pero finalmente no fue considerada por Luis Mena, quien se inclinó por Antonia Canales del Real Oviedo de España y Gabriela Bórquez de Universidad de Chile como las posibles reemplazantes de Endler.

Por otro lado, la delantera del Western Carolina University de Estados Unidos, Maya Pellegrini, recibió su primer llamado a la Roja y podría tener su debut oficial. Fernanda Pinilla y Ámbar Soruco verán un retorno tras salir del equipo bajo el mandato de José Letelier.

Además, la Roja realizó una invitación especial a Claudia Herrera. La jugadora de Palestino tendrá una integración especial acompañando al equipo adulto, aunque no tendrá minutos sobre la cancha.

Desde la página web de la Roja informaron que “el principal objetivo del microciclo es la renovación progresiva de la Selección Absoluta Femenina, con foco en los Panamericanos 2023 y el amistoso programado ante la selección de Brasil”.

El cuadro nacional entrenará en el Complejo Deportivo Quilín y el viernes se trasladará a Brasilia para enfrentar al Scratch el domingo 2 de julio. Un amistoso que marcará el comienzo de Luis Mena como nuevo director de la Roja Femenina.

Nómina de la Roja Femenina

PORTERAS

Antonia Canales | Real Oviedo (España)

Gabriela Bórquez | Universidad de Chile

DEFENSAS

Michelle Olivares | Colo Colo

Ambar Soruco | Santiago Morning

Monserrat Hernández | Santiago Morning

Camila Sáez | Deportivo Alavés (España)

Catalina Figueroa | Universidad Católica

Fernanda Pinilla | Universidad de Chile

VOLANTES

Yastin Jiménez | Colo Colo

Karen Fuentes | Universidad de Chile

Javiera Grez | Colo Colo

Yessenia López | Colo Colo

Yanara Aedo | Colo Colo

Karen Araya | Madrid FCC (España)

DELANTERAS

Isidora Olave | Colo Colo

Daniela Zamora | Universidad de Chile

Maya Pellegrini | Western Carolina University (Estados Unidos)

Valentina Navarrete | Santiago Morning

Yenny Acuña | Sport Bahía (Brasil)

María José Urrutia | Colo Colo

Jugadora invitada: Claudia Herrera | Palestino