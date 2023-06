Una jornada para el olvido se vivió este fin de semana en el fútbol femenino. Una vergüenza relacionada con los árbitros que dejó ver la mala organización y falta de interés en la competición por parte de la ANFP. La arquera de la selección chilena, Christiane Endler, no se guardó nada y lanzó una dura crítica a través de Chilevisión.

Tres duelos suspendidos y uno jugado con un sólo árbitro fue el recuento del terror para la pasada jornada del fútbol femenino. Las razones: falta de ambulancias, fallos en el registro de jugadoras habilitadas y ausencia de colegiados para dirigir.

En el programa Podemos Hablar, transmitido por Chilevisión, Tiane aprovechó para referirse a lo ocurrido y arremeter contra la mala organización de la ANFP.

“Este fin de semana fue bien terrible. Vi que salieron a justificar un poco lo que había pasado, pero siempre echando la culpa a otras personas y nadie se hizo cargo de lo que estaba pasando. Jugarcon un sólo árbitro, un partido tan importante que se juega para ver quién de Chile va a ir a la Copa Libertadores…”, comenzó.

La ganadora de una Liga de Campeones Femenina habló específicamente del encuentro entre Deportes Puerto Montt y Santiago Morning por la fecha 12 del Campeonato Nacional Femenino. Aquel choque primordial que se jugó con un sólo colegiado sobre la cancha, ante la ausencia de los jueces de línea y el cuarto árbitro.

“Una falta de respeto para la jugadoras que más encima viajan desde Santiago a Puerto Montt, y a las mismas jugadoras de Puerto Montt. Que no lleguen los árbitros es impresentable, creo que hay falta de seriedad en el deporte, ojalá y espero podamos cambiarlo luego; porque es una falta de respeto a quienes se dedican tanto tiempo para llegar en buenas condiciones, y qué pase esto… Una vergüenza”, continuó la guardameta de Olympique de Lyon.

Con una larga y exitosa trayectoria en ligas europeas y nacionales, la jugadora de 31 años aseguró que Chile está muy atrás de otros países en ámbitos deportivos.

“La brecha se está alargando en vez de acortarse y va a ser muy difícil poder alcanzar lo que se está haciendo afuera, si no nos ponemos las pilas de una, si no cambiamos las cosas, con un interés real, porque es muy fácil decir: Queremos hacer esto y esto, pero después, el fin de semana pasan estas cosas. Que lamentable”, manifestó la oriunda de Santiago.

Además admitió que “la falta de seriedad y de compromiso hace difícil el camino para lograr algo real en Chile. Cuando tú vez que las otras selecciones se preparan de buena forma, de que están trabajando por ir mejorando, y nosotras nos estamos quedando estancadas”.

A pesar de todo, Tiane admitió que quiere seguir representando a la selección chilena, y dar lo mejor de sí para cambiar la situación del fútbol chileno lo antes posible. Aunque esta es una situación que se viene dando desde el comienzo de la competición femenina.

“Jugar por Chile para mí siempre ha sido el mayor orgullo, representar a mi país, y lo voy a seguir haciendo mientras pueda, pero requiere un gasto energético, incluso monetario muchas veces, pagué para viajar en mejores condiciones, llegar a buenos hoteles, eso produce desgastes psicológicos (…) uno dice: pucha mi club me está pagando, me esta cuidando y tengo que viajar tantas horas y llegar a jugar, volver y no son las mejores condiciones, es complicado”, finalizó.