La ambición de Catalina Santos, capitana de la UC Sub 19 campeona

Universidad Católica Sub 19 dio el gran golpe el pasado fin de semana. Las Cruzadas se convirtieron en las flamantes campeonas del torneo de Apertura 2023 del fútbol formativo, categoría Juvenil, luego de golear a Colo Colo por 4-0. Así, la UC rompió con la hegemonía que ostentaban las albas en esa serie.

Catalina Santos es la capitana del equipo que se quedó con el título el pasado sábado. En entrevista con RedGol Fem, la defensora central confesó que fue la ambición que siente ella y también su plantel, la que las llevó a quedarse con el título del fútbol formativo.

“Yo creo que, tanto en el ámbito individual como personal, uno tiene que ser ambicioso en la vida. Obviamente hay que tener sus límites y no sobrepasarse de eso porque ya ahí pasa a ser vanidoso, pero creo que el tener ambición te hace querer ganar siempre o ver más allá. Es decir ya gané acá, pero ¿estoy conforme con esto realmente? Como sé que puedo más, entonces hay que darle más. Yo creo que como equipo está esa ambición”, comenzó.

Santos aseguró que “lo hablé con una compañera y me decía ‘sentí un vacío’, porque ahora me vino esa sed de querer otra copa. Entonces creo que en el equipo en sí están las ganas de que la copa se quede en el cerro; lo hablamos después de la final y dijimos que esta copa no sale de acá”.

“Es un compromiso que hay que tomar porque es bonito ganar, es bonito ser campeona y es bonito que te den esa atención que a lo mejor no siempre te la dan a su nivel, hay que tener un equilibrio, Pero es gratificante, lo he dicho mucho. Además la Universidad Católica es mi club, soy hincha de la Cato, soy cruzada de corazón”, agregó la capitana.

Para ella, “es un orgullo llevar la jineta y que mis compañeras y los profes confíen en que puedo hacer la pega y entregar ese liderazgo que necesita el equipo; pararte en la cancha y transmitirle la confianza a tus compañeras de que hoy estamos acá, hay que creerse el cuento, porque somos Católica y podemos. Podemos con Colo, con la U, con Palestino; con el equipo que se te pare al frente vamos a poder. Es puro coraje, es pura garra”, destacó.

Las claves del partido

Santos fue enfática al señalar que ellas nunca se sintieron con el partido ganado. Quizás, eso fue lo que marcó la victoria de la UC en la final sobre Colo Colo. “Al principio el primer gol no lo podíamos creer, como fue en el minuto 6. Ahí dijimos la típica frase de la cancha, que siempre la digo yo: ‘No pares, vamos a cero’. Y seguimos con eso en mente, vamos a cero, vamos a cero”, inició.

“Nos fuimos el primer tiempo 1-0 y pensamos que se estaba parando bien Colo Colo, no lo estaba haciendo mal, pero que nosotras teníamos las capacidades y solamente nos faltaba pararnos bien en la cancha. Haciendo eso, le remontamos y le metemos la pelota hasta la cocina”, agregó Santos.

Sin embargo, para la capitana fue crucial haber trabajado el tema psicológico antes. “Creo que igual el físico y la mente nos sirvió harto, porque la cancha estaba pesada. Hacía mucho calor. Y si te empiezas a matar innecesariamente, se te van a ir yendo jugadoras, vas a tener que ir haciendo un cambio y tú no sabes cómo viene la que está en la banca, no sabes si viene conectada en el partido”, explicó.

“La final estuvo muy intensa. Fue un buen partido porque no se dio boleta al tiro. No se sabía quién ganaba en verdad. Ese 1-0 era súper mentiroso, ese 2-0 también, y el 3-0 también. Y recién en el cuarto dijimos como ya, estamos. Nadie se confió. Eso también ayudó caleta, porque después del primer gol, como aquí dijimos, no podemos confiarnos. Colo Colo si quiere atacar, va a atacar y va a ir con todo. Incluso después tuvieron dos palos. Nada estaba regalado, nada estaba servido”, añadió la capitana.

Las metas de Cata Santos

La capitana de Universidad Católica Sub 19 ya tiene, precisamente, 19 años. Actualmente estudia Sociología en la Universidad de Chile y el torneo de Clausura 2023 será el último como capitana de la serie juvenil. Su misión es convencer para quedarse en el primer equipo en 2024.

“Me pone triste, porque yo llevo seis años en Católica, llegué en 2018 con la Sub 17, en donde igual Católica no tenía el peso que tiene ahora ni era visto como es visto ahora. Tampoco había ganado un campeonato y no había ningún proyecto implementado en el fútbol femenino como lo hay ahora, que también le ha dado empuje a todas las categorías de la rama femenina”, comenzó.

Para la zaguera, “por mí seguir jugando otro año más acá. Además, por el tema de la profe, del cuerpo técnico en sí, es un cariño, desde lo profesional y todo, hay un cariño igual como de familia. Yo lo dije, que a mí en el equipo es mi familia, yo vengo aquí de martes a viernes, sábado a domingo, me veo todos los días, entonces, ¿cómo no va a ser familia?”.

“Si se me dan las condiciones, hago una buena campaña, y el club quiere que esté, yo feliz de seguir defiendiendo la camiseta. Una nunca sabe lo que puede pasar al futuro, entonces eso igual es un miedo que está ahí, de si seré un aporte como lo quieren ellos; pero si se da, y yo quiero subir, y planeo otra campaña que sea buena en el Clausura, siendo campeona”, destacó.

Santos, sin embargo, sabe que la competencia no es fácil. “Espero que estén las condiciones y que se pueda. Arriba (en el primer equipo) está la Cata Figueroa, está la Nino (Lecaros), está la Gali (Espinoza), entonces igual estoy clara que si subo no es para ir a calentar bancas, yo voy a subir a pelear un puesto, si es que se puede, y ser un aporte”, manifestó.

“Creo que son oportunidades. Las oportunidades creo yo que se aprovechan especialmente cuando uno no lo ve como un hobby, sino que lo ve como una profesión”, sentenció Catalina.