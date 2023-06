La rama femenina de Universidad Católica ha estado en un crecimiento constante durante los últimos años. Más específicamente entre 2022 y 2023, en que comenzó un nuevo proyecto para profesionalizar el equipo. Las primeras que dieron frutos fueron las categorías formativas.

De la mano de la entrenadora ecuatoriana Vanessa Arauz, quien en el pasado dirigiera a Colo Colo (2020) y llevara a Ecuador a su primer Mundial Femenino (2015), la categoría Sub 16 fue campeona del Clausura 2022 y la Sub 19 del Apertura 2023. Ambos títulos los ganó precisamente a las albas, el último el sábado pasado.

En entrevista con RedGol Fem, Arauz reveló las claves que llevaron a su equipo a ser campeón del fútbol formativo. La DT llegó a principios de 2022 a la UC y aseguró que “en el Apertura no clasificamos a los play-offs, era solo un cupo. Si bien es cierto que no eran dos como luego se hizo en el Clausura, pero ahí trabajamos con las jugadoras principalmente, para entender qué no se está haciendo que no podemos llegar a una clasificación”.

“En el clausura, de hecho, nosotras quedamos invictas por segundo torneo consecutivo, también invictas en el torneo, y ahí las chicas entendieron del semestre pasado qué se tenía que hacer para llegar (a la final). Llegamos a las finales, perdimos en penales con el Colo, pero estuvimos a un poquito”, agregó.

Según Arauz, haber perdido ese título “yo no lo considero una derrota como tal, porque sí es un aprendizaje. Ese aprendizaje nos llevó a donde estuvimos ahora, en esta nueva final. Nosotros ya hicimos algo histórico, que fue estar en una final, que fue la del año pasado. Ahora esa historia tenía que aumentar, no conformarse y aumentar quería decir quedar campeón y eso fue al final el mérito de las chicas”.

¿Cómo fue planificar el partido?

“La frase que más se mencionó durante esa semana es que ‘el equipo que menos errores cometa va a ganar’. Eso se les dijo desde que supimos que estábamos en la semifinal; y más allá de cometer la menor cantidad de errores, era la mentalidad con la que las chicas tenían que salir. No era todavía verse con la copa alzada, porque al final para eso tienes que trabajar mucho, pero sí con la actitud y la mentalidad y las ganas y esa garra de defender lo que ellas habían hecho”, explicó Arauz.

Para la entrenadora de las Cruzadas, la clave de la victoria por 4-0, con tres goles de Millaray Cortés y uno de Vaitiare Pardo, fue el tema grupal más que lo individual. “Más allá de la Milla, que obviamente en ese partido estuvo espectacular, sabemos igual quién es ella. Yo considero que, aparte que igual las chicas se conocen, no es la primera vez que juegan con ella, pero esto fue como que todas las piezas encajaron de la manera correcta”, detalló.

“La arquera, la línea defensiva, volantes, delanteras, todas de alguna manera estaban en la misma sintonía y eso es lo que un equipo realmente necesita para poder enfrentarse a este tipo de rivales. El Colo no era un rival sencillo, le tenemos mucho respeto y nuestra idea principal era realmente cometer la menor cantidad de errores”, agregó.

Arauz confesó que el equipo ‘hizo la pega’. “Para esto, cada línea del equipo tenía que estar demasiado concentrada, enfocada; saber lo que había que hacer, porque fueron pautas muy claras que nosotros marcamos en cada línea del equipo. Entonces si ellas realmente se ponían a realizar su tarea, como le dicen acá, hacer su pega como tal, las cosas de alguna manera iban a fluir”, complementó.

La misión, de cara al segundo semestre, es revalidar el título. “Nuestro objetivo no es solamente, quedar campeonas y ahora hagamos cualquier cosa. Es ¿ahora qué más podemos hacer? Así fue el año pasado. No quedamos campeonas. Bueno, ¿ahora qué más podemos hacer para quedar campeonas? Ahora quedamos campeones. Bueno, ¿qué más podemos hacer para retener el título? Y así sucesivamente”, sentenció Arauz.