La temporada de RedWomen, podcast de RedGol y W4S Global, nos ha permitido conocer grandes historias de deportistas chilenas y latinoamericanas.

Para esta semana no es la excepción. Geraldine Molina y Ángela González reciben a Francisca Zúñiga, una de las precursoras del tenis playa en Chile.

Ganadora de varios títulos del Circuito Beach Tenis Tour ITF, pero que ha tenido altos y bajos, cuenta su potente historia en el estudio de RedGol.

La relación de Francisca Zúñiga con el tenis de playa o beach tennis

El inicio de Francisca Zúñiga con el beach tennis viene desde la infancia. “Yo creo que llegó a mis seis, siete, ocho años jugando paletas de playa con mi viejo”, cuenta a RedWomen.

“De ahí me paso al tenis y estuve jugando hasta los 18 años, hasta la universidad en realidad”, relata la deportista.

¿Cuándo conoció Francisca Zúñiga el beach tennis?

En el capítulo de RedWomen, podcast de RedGol y W4S Global, Francisca Zúñiga cuenta cuando conoció realmente el beach tennis.

“Fue arriba de un avión el 2007. Venía de vuelta de Argentina que estaba haciendo un curso, me estaba preparando como profesora de tenis”, parte Fran.

Luego, complementa que “conocí a un importante productor de eventos deportivos que se llama Manuel Rodríguez, él me contó y me mostró sobre el tenis playa. Y no fue hasta el 2012 que llegó el primer evento a Chile”.

La crónica de un dopaje insólito para Fran

A finales de 2014, Francisca fue parte de los Juegos Bolivarianos de Playa en Huanchaco, Perú. Ahí, ocurrió uno de los hechos que para la deportista son de los más injustos de su carrera.

“En uno de los desayunos me tomé un té de coca, que estaba en la mesa de todos los deportistas”, parte contando Francisca. “Me tocó hacer el test antidoping porque gané dos medallas de oro y una de plata”, puntualiza.

Pero, un mes después fue notificada de “una negligencia alimentaria por parte de la organización, porque todo esto está regulado”. De ahí en más siguió todo el protocolo de descargo ante el Comité Olímpico y las autoridades bolivarianas.

Tras esto perdió sus medallas y el Comité Olímpico de Chile tardó cuatro años en confirmar que la deportista nunca había sido sancionada por dopaje.

“Había mucha informalidad de por medio”, finaliza Francisca y adelantando que pronto entregará todos los detalles en una revista.

