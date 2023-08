En la presente temporada de RedWomen hemos conocido grandes historias de deportistas que poco a poco buscan un espacio en nuestro país.

El capítulo de esta semana tiene como protagonista a una deportista valdiviana que en las próximas semanas defenderá su título supermosca.

Se trata de Daniela Leona Asenjo, quien en el capítulo de RedWomen, podcast conducido por Geraldine Molina y Ángela González, cuenta de sus inicios y desarrollo en el boxeo.

EL VIAJE DE DANIELA LEONA ASENJO DE LA MÚSICA AL BOXEO

El viaje de Daniela Leona Asenjo comienza en su natal Valdivia, y no precisamente con el deporte. “Yo de pequeñita comencé a tocar violín desde los siete años”, cuenta la deportista en el programa.

“Vengo de una familia súper humilde en un barrio de Valdivia y mis papás siempre me dijeron que el camino es ser profesional, estudiar una carrera”, complementa.

Pero, será a los 15 años cuando el boxeo aparece en su vida. “Llegué a un club de barrio en Valdivia y ahí me cerraron las puertas por ser mujer, no me quisieron entrenar porque me dijeron que no era un espacio propicio para mujeres”, dice la Leona en el podcast.

SER CAMPEONA MUNDIAL DE LA IBO

En las próximas semanas la deportista defenderá su título mundial supermosca de la Organización Internacional de Boxeo (IBO). Algo que para Daniela aún cuesta asimilar.

“Ahora que tengo el título a veces todavía me acuesta (asumir que) soy campeona del mundo. Como que siento que tampoco ha cambiado mucho en mi a la Daniela de antes“, relata.

Pero el deseo de la Leona es seguir escalando en el boxeo internacional. “Quiero poder ir por otros títulos, quiero ser campeona en otras organizaciones“, finaliza la boxeadora valdiviana.

¿Quién es Daniela Leona Asenjo?

Daniela Elizabeth Asenjo Garrido es una boxeadora chilena nacida en la ciudad de Valdivia. En junio de 2022 obtuvo el título mundial supermosca de la Organización Internacional de Boxeo al derrotar a la estadounidense Casey Morton.

¿Cuándo defenderá Daniela Leona Asenjo si título de la IBO?

Daniela Asenjo tiene pactado su lucha por la defensa del título supermosca de la IBO para el 15 de septiembre de 2023 en la ciudad de Punta Arenas.

