La boxeadora Daniela Asenjo está lista para pelear por el título mundial femenino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en la categoría supermosca. El próximo 9 de abril, en el Gran Arena Monticello, la Leona enfrentará a la mexicana Maribel 'Pantera' Ramírez, actual campeona, donde buscará quedarse con el cinturón.

Serán las dos mujeres quienes protagonicen el combate estelar de la noche, ya que el evento comenzará a las 20:00 horas y tendrá dos peleas preliminares: el chileno José 'Pancora' Velásquez enfrentará al colombiano Argel 'Babillo' Berrío, mientras que el también nacional Miguel 'Aguja' González será rival del venezolano Edinso 'Guapito' Torres.

En conversación con RedGol, la actual novena del ránking mundial de la AMB confesó sentirse "feliz por esta oportunidad de poder competir en un escenario tan importante como es el Arena Monticello. Tengo mucho tiempo esperando esta oportunidad que por la pandemia se atrasó dos años, así que estoy feliz".

El combate frente a la Pantera Ramírez se ha pospuesto en dos oportunidades, debido a la pandemia de covid-19. Sin embargo, la Leona Asenjo se ha mostrado tranquila, ya que utilizó el tiempo de preparación en mejorar física y técnicamente, además de crecer como deportista, y hoy se siente segura para volver al ring.

"La verdad es que las primeras veces fueron muy frustrantes. Tenía la ansiedad propia de no poder competir, de llevar las puestas a punto de las preparaciones y que casi a último momento se suspendiera. Para todo deportista es muy complicado, pero creo que gracias a mi equipo de trabajo, el equipo que tengo detrás, que me han ayudado a llevar esto de la mejor forma y finalmente ocupar ese tiempo de forma provechosa; he mejorado aspectos técnicos, físicos y psicológicos también. He crecido y maduré como deportista, y sí me ha servido este tiempo, más allá de todas las postergaciones que he tenido", destacó Asenjo.

De todos modos, para la actual campeona nacional en la categoría supermosca, Latina OMB y AMB, el hecho de que se hayan suspendido sus combates le sirvió deportivamente. "En dos ocasiones se postergó el combate con Maribel, que es de la Asociación Mundial de Boxeo, y luego tuve la oportunidad contra Micaela Luján, por el título internacional de la Federación Internacional de Boxeo, combate que en tres ocasiones se postergó. Me ha servido para trabajar mi paciencia, mi madurez deportiva y siento que ahora es el momento. Ya está todo andando, las entradas están en venta y eso me da la tranquilidad de que esta sí va a ser la ocasión y no habrá una nueva postergación", reveló.

Pero, ¿cómo está preparándose la Leona para vencer a la mexicana Ramírez? En sus palabras, "la verdad es que solamente con entrenamientos, para no dejar ningún cabo suelto. Me he preparado mucho, he tenido más tiempo para estudiar a mi rival, en este caso Maribel. He tenido dos años para definir y decidir distintas estrategias para el día del combate, y sobre todo mucho trabajo de gimnasio, entrenamientos y el tiempo que le he dedicado, que me da seguridad para cuando esté arriba del ring", añadió.

De todos modos, la chilena se ve como campeona mundial de su categoría. "Me visualizo todos los días, varias veces al día como campeona. Antes de vivirlo lo visualizo. Tengo que agradecerle a mi psicólogo deportivo que me ayudó en esos tiempos difíciles. Pero lo veo. Sé que va a ser una linda noche, un lindo espectáculo, y eso me tiene tranquila", detalló Asenjo.

Además, la Leona está confiada en que puede conseguir el título, dos años después de la programación original del combate. "Creo que la ansiedad es la propia que siente cualquier deportista antes de una competencia. En mi caso es una ansiedad positiva, porque tengo muchas ganas de que la gente pueda ver que llevo todo este tiempo entrenando duro, que he mejorado mi rendimiento y que maduré como deportista. Eso me da la seguridad de que las cosas se van a dar y será un bonito combate en una linda noche", cerró.

La cartelera de box internacional en el Gran Arena Monticello está programada para el sábado 9 de abril, desde las 20:00 horas, y las entradas ya están a la venta. El sistema TopTicket los vende con precios que van de los $11500 en platea alta, a los $49500 en ring side.