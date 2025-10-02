Colo Colo comienza una vez más el sueño continental de la Copa Libertadores Femenina en su edición 2025. En el debut, tendrán que enfrentar a un duro rival como Olimpia de Paraguay.

Las Albas saben lo que es ganar este torneo ya que lo hicieron en el 2012. Claro que esta temporada se escribe una nueva historia y las dirigidas por Tatiele Silveira buscan dejar en lo más alto de América el nombre de su equipo.

¿Dónde ver a Colo Colo Femenino vs Olimpia?

El partido de la Copa Libertadores Femenina podrá ser visto de forma exclusiva en el servicio de streaming Pluto TV. Esta plataforma tendrá transmisión gratis del torneo.

¿A qué hora juegan por la Copa Libertadores Femenina?

El duelo de Colo Colo y Olimpia será este viernes 3 de octubre a las 16:00 horas, en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Buenos Aires, Argentina.

Por la gloria continental

Bien es sabido que el debut en este tipo de torneos siempre es muy difícil, por lo que es importante comenzar ganando para dejar de lado la ansiedad y la presión. Colo Colo tiene experiencia jugando la Copa Libertadores Femenina, por lo que intentarán demostrarlo en el terreno de juego.

Las Albas están en el Grupo C, donde además de Olimpia, compartirán con San Lorenzo de Argentina y Sao Paulo de Brasil. En el papel, la zona será bastante compleja y las dirigidas por Silveira intentarán obtener buenos resultados para avanzar a cuartos de final.

Colo Colo es el actual tricampeón del fútbol femenino chileno, derrotando a Universidad de Chile en la final del 2024. En la presente temporada terminaron en la cima y después de la Copa Libertadores, volverán a enfrentar a Palestino por los cuartos de final de los playoffs.