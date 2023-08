La final de la Copa del Mundo Femenino entre España e Inglaterra no solo dejó el título para las ibéricas, sino que también una polémica imagen protagonizada por Luis Rubiales y Jenni Hermoso.

Es que una vez que España ganó el partido, las jugadoras fueron pasando una por una a recibir su medalla de campeona. En la tarima estaba el presidente de Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien al momento de acercarse la jugadora Jenni Hermoso, la tomó por el rostro y le dio un beso. Luego del episodio, la N°10 confirmó que este había sido sin su consentimiento.

Rápidamente, el mundo del fútbol condenó lo hecho por Rubiales e incluso, la FIFA lo suspendió de manera provisoria. A pesar de la presión mediática que se ha generado, con críticas de históricos del fútbol español, el presidente de la federación se ha negado a renunciar a su cargo.

¿Cuál es el video que aclara la situación?

Durante las últimas horas, surgió un video del momento en que Rubiales besa a Hermoso. Este registro audiovisual aclara en parte la polémica, ya que desmiente la versión del presidente, quien había dicho que casi se caen y por eso subió sobre la jugadora. Sin embargo, en las imágenes se puede apreciar que es él quien se lanza sobre Hermoso.

El nuevo video sobre la polémica de Rubiales con Hermoso

¿Qué había dicho Rubiales antes?

Antes del surgimiento de este nuevo video, Rubiales había dicho que Hermoso “me cogió por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije: ‘Olvídate del penalti. Has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este Mundial’. Ella me contestó: ‘Eres un crack’. Y yo le dije: ‘¿Un piquito?’, y ella me dijo: ‘Vale'”.

Con el registro audiovisual que apareció ahora, queda claro que los hechos no sucedieron como lo explica el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. La situación sigue sumando capítulos de una polémica que está lejos de acabar.