Pasó exactamente un año y medio desde que Luis Rubiales, entonces presidente de la Federación de Fútbol de España, besó sin su consentimiento a Jennifer Hermoso, en plena celebración de la obtención del Mundial Femenino en Australia 2023.

Durante estos 18 meses, mientras la futbolista fue víctima del escarnio público, donde muchos no llegaron a creer en sus dichos, el dirigente recibía una suspensión por tres años de parte de la FIFA por su vulgar actitud en la ceremonia de premiación del torneo.

Tras un largo tiempo, se produjo el juicio contra Rubiales en la Audiencia Nacional de España, donde tanto él como Hermoso debieron declarar, el que finalmente dictó una sentencia, la cual confirmó el delito de agresión sexual en aquel incidente.

La sentencia por beso de Rubiales a Hermoso

El titular del juzgado central en lo penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández Prieto, entregó el dictamen que señala que “quedó debidamente probado” que el ejecutivo “sujetó la cabeza de la jugadora con ambas manos, y de manera sorpresiva y sin consentimiento ni aceptación de la jugadora, le propinó un beso en los labios”.

Si bien el Ministerio Público pedía dos años de cárcel para Rubiales, el juez consideró que la actitud de Rubiales “es reprochable, pero encuadrable dentro de las acciones de menor intensidad, al no mediar violencia ni intimidación, ni prevalerse de su puesto” para besar a Hermoso.

Por lo tanto, la Justicia sólo condenó al dirigente con el pago de una multa por 10.800 euros ($10.6 millones de pesos), más la prohibición de acercarse a la futbolista en un radio de 200 metros, ni comunicarse con ella durante todo un año.

Dirigente queda libre por otros delitos imputados

No fue lo único, además a Luis Rubiales lo declararon inocente de coacción, al no demostrarse en el juicio que intentó presionar a Hermoso para que dijera públicamente que el beso de ambos “fue consensuado”, por ello quedó absuelto.

Y no fue el único, porque además no recibieron condena por este concepto otros tres acusados por el Ministerio Público y la defensa de la jugadora, como el ex técnico de la selección Jorge Vilda, el ex director de fútbol Albert Luque y el ex responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera.

