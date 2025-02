Continúa en España el juicio que enfrenta a Luis Rubiales, ex presidente de la Federación Española de Fútbol, con la futbolista Jennifer Hermoso, por el beso sin consentimiento que el dirigente le propinó tras ganar el Mundial Femenino de Australia 2023.

La instancia en la Asamblea Nacional comenzó el lunes 3 de febrero y a una semana de iniciarse, el polémico personaje compareció para declarar como acusado, donde mantuvo su versión de que el ósculo tuvo el consentimiento de la jugadora.

“Estoy totalmente seguro que me dio su aprobación. Jenni me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó. Y al caer le dije ‘¿puedo darte un besito?’, ella contestó ‘vale’ y se fue riendo”, afirmó Rubiales sobre la actitud de Hermoso en Oceanía.

Polémica declaración de Rubiales en juicio por beso a Hermoso

Pero más allá de su insistente defensa a las acusaciones que se le imputan, el ex timonel del fútbol hispano se “arrancó con los tarros” y aseguró ante los jueces para justificar su despreciable actuar que lo mismo que hizo con ella, lo realizó con jugadores varones.

“Desde luego no se puede comparar lo que es ganar un Mundial, con lo que es ganar UEFA Nations League, pero yo me comí a besos a un montón de futbolistas. Si además alguno de ellos hubiera fallado un penalti y hubiéramos estado en un Mundial, pues hubiera sido una posibilidad”, afirmó Rubiales.

No quedó allí, pues afirmó que en el incidente con Hermoso “me comporté como un deportista y debería haberme comportado en mi papel institucional, que era ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol acompañando a las jugadoras que representaban al fútbol femenino de nuestro país”.

¿Qué sanciones tiene el dirigente?

En octubre del 2023, dos meses después del incidente, la FIFA inhabilitó a Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol por tres años, es decir, hasta octubre del 2026, por infringir el artículo 13 del Código Disciplinario del organismo, por “conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio“.