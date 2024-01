Jenni Hermoso no solamente apunta a Luis Rubiales cuando desempolva lo vivido en la selección de España que fue campeona del mundo femenina. La jugadora reveló ciertas prácticas dentro del cuadro nacional que le parecían particulares.

Uno de los adelantos de un capítulo del programa Planeta Calleja, una especie de Recorriendo Chile español, muestra al conductor conversando con la futbolista. El clip que se publicita muestra una charla bastante especial.

En dicho extracto, Jenni Hermoso analiza el comportamiento del ex técnico de la selección española, Jorge Vilda, señalando ciertas actitudes particulares que habría tenido cuando dirigía a la España femenil.

La actual jugadora del Tigres habló de la gestión del actual DT de Marruecos, quien tenía peticiones especiales para las jugadoras durante las concentraciones.

Las puertas abiertas

Según narra Jenni Hermoso, una de las peticiones que hacía el ex técnico de la selección española era pedir que dejaran las puertas abiertas de sus habitaciones cada noche, con la finalidad confesada de conversar con cada una de las jugadoras.

“Cuando nosotras nos íbamos a dormir teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche. Decía que era el único momento que tenía para hablar personalmente con nosotras. Tocaba la primera puerta hasta que llegaba a la última, (y entre medio) a lo mejor había jugadoras que se dormían”, señaló la jugadora que estuvo en el ojo del huracán por su acusación tras ser besada en la premiación del Mundial por el presidente de la Federación, Luis Rubiales.

Además, la capitana de la selección campeona del mundo señala que el técnico era sumamente controlador y que revisaba sus pertenencias cuando iban de shopping. “Cuando nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa”, confesó la jugadora.

¿Y Rubiales?

Para la jugadora de Tigres, la situación con el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha concluido. Hermoso se refirió al beso propinado por el calvo presidente y señaló que de no haber hecho la acusación, probablemente habría tenido ciertas regalías con las que no cuenta en la actualidad.

“Tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un video diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento”, concluyó la jugadora.

¿Cuál fue la actitud del presidente de la RFEF tras el incidente con Jenni Hermoso?

Rubiales no sólo negó tajantemente todos los hechos de los cuales se les acusó, sino que en una bullada conferencia de prensa ante los miembros de la Federación de España, culpó al “falso feminismo” de lo que pasó en Australia y en cinco ocasiones proclamó la frase “¡No voy a dimitir!”… y dimitió.

¿Por qué Jenni Hermoso llevó a Luis Rubiales a la Justicia?

La postura de la delantera sobre el incidente es categórica, reiterando que el beso del directivo “no fue consentido”, lo que se suma a otras denuncias presentadas por particulares contra el dirigente.

