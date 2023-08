La lamentable declaración de Luis Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol de España, donde afirma que no renunciará tras polémico beso con Jenni Hermoso en Mundial Femenino, ha colmado la paciencia del Gobierno.

Sus dichos, donde acusa “un asesinato social del falso feminismo” y afirma que el acto fue consentido con la jugadora, provocaron una acción pronta de las autoridades.

El Gobierno de España, a través del Consejo Superior del Deporte (CSD) ha iniciado oficialmente los trámites para destituir a Luis Rubiales de su cargo en la Federación.

¿Cómo actuará Gobierno de España contra Rubiales?

El presidente del organismo, Víctor Franco, ha anunciado que se elevará al Tribunal de Arbitraje Deportivo de ese país (TAD), una solicitud como falta muy grave por el comportamiento del directivo.

“El señor Rubiales ha dicho que no se iba, nosotros le queremos transmitir que el camino de este Gobierno para con la presidencia de la RFEF hoy ha acabado“, informa el encargado del Consejo Superior del Deporte en España.

Además, agrega que “el señor Rubiales no ha estado a la altura ni de lo que se esperaba ni lo que esperaban las jugadoras, ni lo que esperaba el Gobierno, ni la sociedad. No ha hecho lo que debía. las explicaciones no se corresponden con sus actitudes”.

¿Qué dice la FIFA sobre Luis Rubiales?

El ente rector del fútbol mundial dio a conocer la apertura de un procedimiento disciplinario en contra de Luis Rubiales, pues su actitud con Jenni Hermoso “podría resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA”.

“Toda persona que atente contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias, será sancionada con una suspensión que durará al menos diez partidos o un periodo determinado, o con cualquier otra medida disciplinaria adecuada”, resalta la FIFA.