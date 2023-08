La polémica de Luis Rubiales y su cuestionado beso a la jugadora Jennifer Hermoso está lejos de terminar en España. El dirigente, contrario a lo que se creía hace algunas horas por su inaceptable gesto, descartó renunciar al cargo de presidente de la Federación Española de Fútbol.

Esta situación hizo estallar al medio español al otro lado de charco, llegando incluso a generar coletazos en el combinado masculino del fútbol hispano.

Sin ir más lejos Borja Iglesias, figura del Real Betis de Manuel Pellegrini, decidió renunciar a sus 30 años a representar a la selección española de fútbol.

Por medio de sus redes sociales, el delantero publicó que “he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”.

“Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera”, agregó em referencia a Jennifer Hermoso.

En ese sentido, el jugador del Betis concluyó que “vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente”.

¿Cuánto tiempo jugó Borja Iglesias en la Selección de España?

Con 30 años en le cuerpo, Borja Iglesias recién estaba siendo considerado en el seleccionado español. Es más, de la mano de Luis Enrique fue nominado por primera vez para los duelos ante Suiza y Portugal por la Liga de Naciones de la UEFA 2022-23.

¿De qué se le acusa a Luis Rubiales?

Tras la consagración de España en el Mundial Femenino de Australia, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, besó sin su consentimiento durante la premiación a la jugadora Jennifer Hermoso.