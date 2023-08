El fútbol español vive uno de sus días más vergonzosos. Se esperaba que Luis Rubiales, el dirigente que le plantó un beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial Femenino, dimitiera en esta jornada, pero eso no pasó: el presidente de la Federación de Fútbol no renunció y volvió a defenderse.

La respuesta de los actores del deporte fue de rechazo profundo y ahora llegó la declaración oficial de Hermoso. En un comunicado, confirmó que lo que estaba a simple vista (que el beso jamás fue consentido), mientras que sus compañeras renunciaron a la selección mientras Rubiales mantenga su cargo.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, dijo la volante de la Furia.

“Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas”, agregaron las jugadoras.

“Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes”, cerraron las campeonas del mundo

¿Quiénes renunciaron a la selección de España?

Campeonas del mundo como Alexia Putellas, Irene Guerrero, Mariona Caldentey, Cata Coll, Teresa Abelleira, Laia Codina, Alba Redondo, Oihane Hernández, Ivana Andrés, Enith Salón, Eva Navarro y Rocío Gálvez renunciaron a la selección en apoyo de Jennifer Hermoso.