Si no juego no me ven, parece ser el criterio que está ocupando la Selección Chilena en el ranking FIFA. Considerando que desde el repechaje mundialista en febrero pasado solamente han jugado un partido oficial, los movimientos de La Roja Femenina en el listado han sido mínimos.

Este viernes, FIFA actualizó la medición cinco días después de la final del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. Y aunque en el top 10 hubo movimientos increíbles, Chile no se movió mucho, a decir verdad. Al igual que en la actualización de junio, sigue en el puesto 41º.

La Roja Femenina suma 1553,04 puntos, 0.18 menos que en junio pasado. Esto, luego de perder por 4-0 en su único amistoso disputado últimamente, frente a Brasil durante julio. La Selección Chilena mantiene su peor ubicación desde 2015, previo a la desaparición del ranking FIFA.

El top 10 del ranking FIFA femenino

En el top 10, Estados Unidos perdió la cima luego de quedar eliminado en octavos de final. Lo más impactante es que quedaron en el tercer puesto, que es su peor posición histórica en el listado. Nunca antes habían bajado del segundo puesto.

Suecia, luego de ganar el bronce, tomó el 1er (2069,17) lugar del ranking, seguido de cerca por España (2º, 2051,84), campeonas del mundo. USA (3º, 2051,24) completa el podio. Inglaterra (4º, 2030,14) se mantiene en el cuarto puesto y Francia (5º, 2004,17) en el quinto.

Sin embargo, el peor descenso es el que vivió Alemania. De estar en el segundo puesto bajaron hasta el sexto puesto (1987.67) luego de perder casi 74 puntos respecto a la última medición. El resto del top 10 lo componen Países Bajos (7º, 1984,50), Japón (8º, 1961,35), Brasil (9º, 1949,41) y Canadá (10º, 1944,84).

Sobre Conmebol, Colombia es quien mejoró de la mejor forma. Luego de ser cuartofinalistas en el Mundial Femenino 2023, las cafeteras subieron tres puestos hasta el 22º y son las segundas mejores posicionadas del continente; Argentina cayó del 28º al 31º, y Brasil perdió un lugar, igual que Paraguay (49º).

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja Femenina?

De momento la Selección Chilena Femenina no tiene amistosos pactados. En la fecha FIFA de septiembre, que se desarrollará entre el 18 y 26 del mismo mes, La Roja podría enfrentar a Nueva Zelanda. Sin embargo, los partidos no han sido confirmados oficialmente por la Federación.