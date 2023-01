La temporada 2022 no terminó de la mejor forma para Santiago Morning. Las Bohemias no consiguieron clasificar a la final del Campeonato y no pudieron pelear por el título por sexto año consecutivo. Colo Colo las eliminó con un 3-2 global, y a la postre se convirtieron en las campeonas nacionales.

Milenko Valenzuela confirmó a RedGol Fem hace unas semanas que su continuidad en el club estaba prácticamente descartada. El DT microbusero aseguró que se debían una conversación con los dirigentes, pero que hoy está en calidad de libre y que su vínculo terminó. Además, tiene una oferta de la FIFA para trabajar en su Departamento de Alto Rendimiento.

Pero él no es el único que se fue de Santiago Morning. Hace unos días, Kate Tapia dejó la institución y confirmó que no renovará. Actualmente tiene ofertas de Palmeiras de Brasil y Benfica de Portugal en sus manos. A ella se suma Fabiana Vallejos, quien también le dijo adiós al club.

En su cuenta de Instagram, la argentina publicó un sentido mensaje antes de despedirse de sus compañeras. "Muchas gracias Santiago Morning por dejarme ser parte de su fútbol, de su gran equipo, sus grandes jugadoras y de su hinchada que siempre estuvo en todo momento", manifestó.

"Les deseo lo mejor… Sigan luchando por esos sueños de triunfar y de alcanzar sus objetivos. Son un grupo hermoso de personas todas/todos l@s que hacen parte del Chago", agregó Vallejos al plantel bohemio.

De momento no se sabe dónde jugará la argentina en la temporada 2023. "Les agradezco mucho por este tiempo junt@s, fue corto pero intenso y lo disfruté mucho. Gracias por todo. Muchas bendiciones y que el camino l@s guíe siempre hacia el lugar donde anhelen llegar", cerró.